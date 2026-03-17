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OM-LOSC : La Ligue sans pitié avec Letang

Ligue 117 mars , 10:40
parGuillaume Conte
2
Le président du LOSC ambitionne toujours de faire reporter le match à Marseille de dimanche, dont l'horaire a été changé. C'est peine perdue pour la Ligue et la Préfecture, qui sont déjà passées à autre chose.
C’est visiblement le grand combat d’Olivier Letang depuis 10 jours. Face à la décision des pouvoirs publics de décaler le match entre l’OM et Lille pour l’avancer de quelques heures dimanche prochain, le président du LOSC espère bien faire reporter la rencontre. Pour mémoire, le match devait être l’affiche de dimanche prochain, à 20h45 au Vélodrome. Mais en raison de la tenue du deuxième tour des élections municipales très serrées, les autorités ont décidé de faire avancer le match à 17h15, avec l’accord de la LFP. Lille, qui jouera ce jeudi soir à Aston Villa, n’aura donc même pas trois jours de repos avant un match crucial dans la course à la Ligue des Champions.

OM-LOSC, décisif pour le podium

La demande de report effectuée par Olivier Letang a été rejetée par la LFP. Malgré cela, le dirigeant nordiste insiste et espère encore avoir gain de cause. A quelques jours du match, cela semble perdu d’avance, surtout que La Provence est allée interroger la Ligue et la Préfecture sur une éventuelle nouvelle décision, et notamment si l’agitation lilloise pouvait encore faire changer la tenue du match. « C’est un non-sujet », ont fait savoir la Ligue et les autorités, qui sont déjà passées à autre chose et n’ont plus aucun doute sur le bon déroulement de la rencontre en fin d’après-midi.
Les élections municipales ne devraient donc pas empêcher le Vélodrome d’être plein pour cette rencontre qui pourrait écarter Lille de la course au podium. En cas de victoire de l’OM, le LOSC se retrouverait à 8 points de l’OM à 7 journées de la fin. Même si dans cette Ligue 1 qui a déjà basculé dans tous les sens, il ne faut jurer de rien, cet écart a de quoi offrir un matelas très confortable aux Marseillais face à des Lillois revigorés à Rennes dimanche dernier, mais tout de même moins effrayants que par le passé.

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OL-Celta : Le Groupama va sonner creux, Lyon s'énerve

ah non non, ce n'est pas ce qui est écrit ou dit, ce qui est dit c'est qu il ne va pas être plein.. Tu connais la nuance ou pas ?? Enfin bon je t'en veux pas hein parce que t'as pas l'air vraiment équipé pour comprendre ce genre de terme....

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Ca c'est clair qu'il force. Ca me gave a le voir forcer autant.

OL : Endrick le scandalise

On attend de Endrick qu'il soit plus clinique, pour l'instant il ne l'est pas du tout.

OL : Endrick le scandalise

demeuré

OL : Endrick le scandalise

c est pour ça que j ai écrit "si"

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
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2
Lens
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3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
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3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
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16
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192647151936-17
17
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18
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132634192560-35

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