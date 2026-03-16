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L1 : L'horaire d'OM-Lille est une folie, Létang ne lâche rien

Ligue 116 mars , 11:30
parCorentin Facy
6
Pour des raisons de sécurité, le président lillois Olivier Létang a demandé le report du match OM-Lille, prévu dimanche à 17h15 en plein second tour des Municipales. Une requête refusée par la LFP et le club phocéen.
Le match OM-Lille comptant pour la 27e journée de Ligue 1 se disputera bien dimanche prochain à 17h15 au Vélodrome. La rencontre a été avancée en journée plutôt qu’en soirée en raison du second tour des Municipales dans la cité phocéenne, principalement pour des raisons de sécurité. Mais pour le président Olivier Létang, il n’est pas forcément plus prudent de jouer l’après-midi alors que son équipe sortira du stade pour rallier l’aéroport au moment de l’annonce des résultats des Municipales. C’est ainsi qu’Olivier Létang a demandé le report de la rencontre à une date ultérieure, ce qui lui a été refusé par la LFP ainsi que par l’Olympique de Marseille.
Après la victoire de son équipe à Rennes dimanche soir (1-2), le président des Dogues en a remis une couche, affirmant néanmoins que si toutes les conditions de sécurité étaient réunies, alors il irait jouer le match à Marseille dimanche après-midi sans faire d’histoire. « Ce n'est pas entre mes mains. Je n'ai pas envie de polémiquer parce qu'il n'y a pas de polémique. Mais quand on nous dit: 'surtout, on ne peut pas jouer à 20h45 parce qu'il y a trop de risques', ce n'est pas moi qui l'ai décrété » soupire d’abord le patron du LOSC avant de poursuivre.

La programmation d'OM-Lille inquiète Létang

« Et nous dire: 'vous allez jouer à 17h15...' J'ai vu les premières estimations des résultats à Marseille et c'est effectivement assez tenu. Ce que je demande simplement, c'est que notre délégation puisse être assurée qu'elle sera en sécurité. Si on nous dit effectivement que tout va bien se passer, on sera prêt à 17h15 dimanche prochain pour jouer à l'Olympique de Marseille » a conclu Olivier Létang, qui n’aura de toute façon pas d’autre choix que d’accepter de jouer dimanche après-midi au Vélodrome.
Aucune autre solution n’est envisagée par la LFP, qui a acté la programmation de ce choc de la 27e journée de Ligue 1 à cet horaire. Un match décisif dans la course à la Ligue des Champions puisque l’OM a repris la troisième place tandis que Lille, vainqueur de Rennes dimanche, reste au contact avec seulement 5 points de retard sur les Phocéens.

Ligue 1

22 mars 2026 à 17:15
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Derniers commentaires

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Ta connerie oui elle est pire que le rn.

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Comme d'habitude, Foot01, est à côté de la plaque, et n'y connaît rien, ce n'est pas 50% que MU doit récupérer , mais, en 2026 seulement 35%, et en 2027, s'il est encore à L'OM, ce sera 5% de moins🤦 il faudrait se renseigner sur des infos beaucoup plus fiables, que lire les médias😂

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Donc on récapitule...depuis août le Real voudrait : Pacho Hakimi Mendes Vitinha Neves Doué Maintenant Mayulu... 😂😂😂

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Une belle petite remontada demain soir. Ça va être génial ! 🤣

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Étant donné quil a jamais fait quoi que ce soit pour éradiquer la chose dans son stade alors je dirais oui !!

Ligue 1

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47261457402713
5
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Lorient
372691073740-3
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Toulouse
3426971037325
12
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322695122332-9
13
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17
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