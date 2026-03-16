Mason Greenwood - Olympique de Marseille
Greenwood - OM

OM : Un attaquant de Ligue 1 menace Greenwood

OM16 mars , 19:00
parEric Bethsy
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A huit journées de la fin, Mason Greenwood occupe toujours la tête du classement des buteurs de Ligue 1. Mais ça se bouscule derrière l’ailier de l’Olympique de Marseille, ouvertement chassé par l’attaquant du Stade Rennais Estéban Lepaul.
Ce n’est évidemment pas la priorité de l’Olympique de Marseille. Mais en fin de saison, le club phocéen ne serait pas mécontent de récolter un trophée individuel par l’intermédiaire de Mason Greenwood. L’ailier marseillais occupe toujours la tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 15 réalisations. Mais le danger se rapproche derrière l’Anglais qui ne peut plus seulement se méfier de Joaquin Panichelli. Comme l’attaquant de Strasbourg, Estéban Lepaul compte aussi 14 buts en championnat cette saison.
L’avant-centre du Stade Rennais a ajouté une unité à son total dimanche malgré la défaite à domicile contre le LOSC (1-2). Une belle performance pour l’ancien joueur d’Angers qui, sans les penalties, fait partie des cinq meilleurs buteurs d’Europe depuis plus d’un an. « Sans les penalties, ça ne vaut pas grand-chose, a pourtant minimisé le Rennais en zone mixte. Parce que si j'avais marqué mon penalty la semaine dernière (lors de la victoire 0-4 à Nice), je serais premier (ex-aequo) en Ligue 1. » Preuve que ce classement a bel et bien une importance à ses yeux.

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« Ce sont des stats qui font plaisir mais je ne me concentre pas du tout sur ça, j'ai envie de finir ma saison tranquillement, sans me prendre la tête, en atteignant les objectifs que je me suis fixés et en allant chercher ce titre de meilleur buteur, a-t-il annoncé. Maintenant qu'on y est, on ne peut plus se cacher et faire comme s'il n'existait pas. Je vais m'accrocher le plus possible à ce wagon de tête pour y rester. » Le tout sachant que Pavel Sulc, Bradley Barcola, Wesley Saïd ou encore Odsonne Edouard, tous à 10 buts, peuvent encore revenir dans la course.
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Tiens ! Un pur ultra PSG !!! 😏😆

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Ferme ta chatte un peu et vas t occuper de tes regles

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