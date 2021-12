OM - Brest : A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Deuxième de la Ligue 1 depuis sa belle victoire contre Nantes mercredi (1-0), l’Olympique de Marseille va tenter de poursuivre sur sa bonne dynamique face à Brest ce samedi 4 décembre.

Quelle heure pour regarder OM - Brest en direct ?

Ce match entre l’OM et Brest servira d’ouverture de la 17e journée de Ligue 1. Vu qu’aucun match n’aura lieu vendredi, comme cela est de coutume, le week-end de championnat débutera donc samedi à 17 heures. Cette rencontre, qui se déroulera dans un Stade Vélodrome presque plein, sera arbitrée par Antony Gautier.

Sur quelle chaîne suivre live OM - Brest ?

Pour regarder ce match, les supporters marseillais et brestois devront se brancher sur l’antenne de Prime Vidéo. Sur Amazon, Smaïl Bouabdellah, Benoît Cheyrou et Vitorino Hilton seront aux commentaires. David Astorga sera en bord terrain, et Thibault Le Rol à la présentation.

Les compos probables de OM - Brest :

Même si Cengiz Under est toujours incertain, comme Dimitri Payet, Jorge Sampaoli va pouvoir compter sur un groupe au complet pour tenter d’enchaîner une troisième victoire de suite en L1.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Rongier, Saliba, Alvaro, Luan Peres - Guendouzi, Kamara, Gerson - Lirola, Payet, Harit.

Brest est l’équipe en forme du moment en L1. Avec cinq victoires de suite depuis le 31 octobre dernier, l’équipe de Michel Der Zakarian se présentera donc à Marseille avec des ambitions. Pour cela, l’ancien coach du FCN pourra plus ou moins compter sur son équipe-type.

La compo probable de Brest : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Hérelle, Duverne - Faivre, Belkebla, Agoumé, Honorat - Le Douaron, Mounié.

Décla de Jorge Sampaoli :

« Il faut continuer à apprendre, à grandir, à progresser dans ce Championnat qui est très difficile. Il faut gagner en efficacité, être plus tranchant, éviter de souffrir dans les transitions. C'est un travail de tous les jours. Et surtout continuer à prendre du plaisir en jouant de cette manière à chaque fois. On est donc très content du résultat, surtout contre une équipe qui a été performante contre tous les grands du championnat ».