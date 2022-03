Monaco humilie un PSG indigeste !

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

AS Monaco bat Paris SG 3-0

Buts pour Monaco : Ben Yedder (25e et 84e sp), Volland (68e)

Totalement apathique et indigne de son rang de leader du championnat, le Paris SG a sombré à Monaco avec une lourde défaite 3-0.

Malgré les présences de Neymar et Mbappé, le PSG n’avait pas grand chose de dangereux ce dimanche après-midi au Stade Louis-II. Les Parisiens affrontaient pourtant une équipe de Monaco en plein doute après sa piteuse élimination face à Braga en Europa League. Mais il faut croire que ce PSG ne fait plus peur à grand monde, et c’est bien le club de la Principauté qui a mené les débats. La différence s’est faite notamment avec Wissam Ben Yedder, qui a porté son équipe à l’image de son premier but, d’une subtile déviation au premier poteau qui a surpris Donnarumma (1-0, 25e). Le PSG n’arrivait pas à réagir et se montrait une nouvelle fois décevant hors de ses bases, après des revers à Nice, Nantes et Madrid bien évidemment récemment. Si Mbappé manquait une belle occasion d’égaliser (51e), Monaco ne laissait pas passer sa chance d’enfoncer un PSG aussi discret.

Volland concluait une belle action collective pour faire le break (2-0, 68e). Et quand tout va mal, même Verratti se mettait à perdre des ballons cruciaux, permettant à Volland d’obtenir un pénalty pour une faute grossière de Kimpembe. Ben Yedder le transformait malgré un Donnarumma parti du bon côté (3-0, 84e). Le PSG repartait de Monaco avec une valise bien remplie, et un gros doute sur cette fin de saison qui s’annonce longue. Surtout si les joueurs de Mauricio Pochettino affichent cet état d’esprit lors des prochains matchs, même si l’avance au classement est telle qu’il n’y a pour le moment pas de danger pour l’attribution du 10e titre de champion de France au mois de mai.