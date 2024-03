Metz écrasé, Monaco voyage toujours aussi bien

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

27e journée de Ligue 1

Stade Saint-Symphorien

Le FC Metz s'incline face à l'AS Monaco 2-5

Buts pour le FC Metz : Diallo (78e), Sané (84e)

Buts pour l'AS Monaco : Minamino (4e), Akliouche (10e), Vanderson (16e), Balogun (77e, 87e)

En difficulté à Louis-II, l’AS Monaco enregistre une quatrième victoire consécutive à l’extérieur en Ligue 1. Ce samedi, les Monégasques se sont nettement imposés à Metz (2-5), principalement grâce à leur redoutable efficacité dans le premier quart d’heure ! Les Grenats ne réalisaient pas une si mauvaise entame et pourtant, Minamino (0-1, 4e) ne tardait pas à ouvrir le score en pivot. Puis son jeune coéquipier Akliouche (0-2, 10e) concluait parfaitement un contre en supériorité numérique, avant la reprise croisée de Vanderson (0-3, 16e).

Metz a cru à la remontada

Monaco avait déjà fait le plus dur et gérait davantage en deuxième période. Mais le gardien messin Oukidja trouvait le moyen d’offrir un but à Balogun (0-4, 77e) après une talonnade contrée… On commençait tout de même à envisager une possible remontada après les buts des Lorrains Diallo (1-4, 78e) et Sané (2-4, 84e). Mais sur corner, la reprise du double buteur Balogun (2-5, 87e) venait acter le succès de l’ASM, provisoirement deuxième de Ligue 1 tandis que Metz reste avant-dernier.