McDo avale la Ligue 1, Emmanuel Macron est dans le coup ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Comme annoncé par Daniel Riolo, McDonald's est en pleine discussion pour devenir le nouveau sponsor officiel de la Ligue 1, avec un contrat de naming juteux à la clé. L'éditorialiste a dévoilé les détails avec des chiffres bien supérieurs à ceux proposés par Uber Eats.

Alors que l'avenir de la Ligue 1 faisait peur à tous les supporters français, c'est peut-être la multinationale de la restauration rapide qui risque de balayer le sentiment pessimiste qui règne depuis plusieurs mois. À l'occasion de l'émission l'After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo, qui avait déjà révélé l'existence de négociations entre McDonald's et le championnat français, a détaillé les termes du contrat, qui est beaucoup plus lucratif pour les clubs de la Ligue 1. Uber Eats proposait initialement entre 15 à 16 millions d'euros par an pour le contrat de naming, puis contre toute attente, McDonald's est arrivé avec une offre impossible à refuser.

« La Ligue leur a dit (à Uber Eats) qu’il fallait augmenter et ils ont augmenté un peu quand même. Le 21 décembre, champagne à LFP, accord verbal, Uber continue avec plus de contreparties, notamment autour des questions business qui tournent toujours autour du PSG. Ça se fait mais ça ne se signe pas. Le temps passe et l’inattendu se produit alors en février avec l'entrée fracassante de McDonald’s sur le dossier. La dernière fois, j’ai dit que c'était 20 millions par an mais c’est 30 millions par an. Uber était monté à 19. Uber avait un budget pub/com de 40 millions d’euros en France, dont 15 sur le naming. Le budget de McDo est de 80 millions et ils vont mettre 30 dans le foot. C’est un contrat incroyable pour la Ligue 1 » a affirmé le journaliste sportif, visiblement bien au courant du dossier de la décennie pour la Ligue 1.

McDonalds sauve la Ligue 1 mais reste critiqué

🍔 🇫🇷 Daniel Riolo refait un point sur le dossier McDo avec la Ligue 1. #RMClive pic.twitter.com/WjL9MtEBi6 — After Foot RMC (@AfterRMC) March 6, 2024

Daniel Riolo affirme tout de même qu'Uber Eats pourrait continuer d'investir dans le football français, mais désormais uniquement à Paris, avec la possibilité de devenir l'un des sponsors pour le maillot du club de la capitale. McDonald's, déjà affilié au RC Lens, va ainsi devenir le nouveau visage de la Ligue 1. Riolo s'attend néanmoins à une vague de critiques, compte tenu de l'image très négative que possède l'entreprise américaine. « L’agence qui gère McDo, c’est Publicis dont le patron M. Sadoun est très proche de Macron. Il y a eu pression sur ce partenaire avec énormément de contreparties qui seront données à McDo mais je n’en ai pas la teneur. McDo' a une très mauvaise image en France malgré toute la com qu’ils font, malgré le fait que ce soit l’un des premiers employeurs en France et que tous leurs produits sont français. Ils ont une image catastrophique alors que les gens y vont. La Ligue passe de 15 à 30 millions, tu imagines bien que les clubs vont faire la fête. Il va y avoir des contreparties qu’elles soient fiscales ou autres. Le dossier a été poussé par le ministère des Finances. C’est du business » ajoute-t-il, en confirmant également que McDonald's ne s'attendait pas à ce que l'information fuite si tôt et que l'aspect communication n'a pas encore été dessiné. Toujours est-il que cette nouvelle est particulièrement bonne pour la Ligue 1 et les clubs, en attendant désormais un futur diffuseur pour définitivement sauver le football français.