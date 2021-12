LOSC et OL se neutralisent sans but

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 18e journée

Stade Pierre-Mauroy

Lille OSC – Olympique Lyonnais 0-0

Lille et Lyon se sont quittés sur un nul 0-0 dans un match accroché sous le toit du stade Pierre Mauroy.

Dans ce choc de deux européens classés en seconde partie de tableau, le début de match était plaisant. Très équilibré, le début de match était un peu dominé par les Lillois. Au fur et à mesure de la première période, les Lyonnais devenaient de plus en plus dangereux offensivement. Toutefois, l'OL pêchait dans le dernier geste devant ou dans les choix de ses attaquants. Aouar, par exemple, ignorait Slimani et Dembélé et tentait sa chance d'une frappe qui frôlait le cadre de Grbic. A la pause, les deux équipes n'avaient pas réussi à cadrer la moindre frappe.

Après la pause, le match restait toujours plus serré. Le match était quand même plus débridé, le ballon allant régulièrement d'un but à l'autre. La VAR faisait une apparition plus marquée. Après avoir refusé un penalty à l'OL pour une main de Sanches en première période, elle intervenait à plusieurs reprises en seconde période pour les Lillois. D'abord, sur une suspicion de penalty puis pour annuler une décision de penalty sifflé contre Lopes pour une faute sur Yilmaz. Un hors-jeu en début d'action avait changé la donne. Lopes était aussi sollicité que l'arbitrage vidéo mais le portier lyonnais réalisait plusieurs arrêts notamment devant Ikoné. Les Lillois poussaient en fin de match à l'image de Gudmundsson qui envoyait un centre au-dessus à quelques centimètres des cages. Le manque de précision lillois leur coûtait finalement le succès et aucun but n'était inscrit. Une mauvaise affaire pour les deux équipes au classement. Lille reste 11e avec 25 points soit deux de plus que l'OL 13e.