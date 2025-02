L1 ‍: Longoria rejoint Textor dans le clan des anti-Labrune ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Soutien discret mais assumé de Vincent Labrune depuis un long moment, Pablo Longoria perd patience. Face à la crise des droits TV, le président de l’OM a décidé de sortir du silence, critiquant le patron de la LFP.

Historiquement, le président de l’Olympique de Marseille a souvent été un dirigeant influent du football français et dont la parole a compté dans la gouvernance de la LFP. Mais depuis qu’il est en place, Pablo Longoria s’est fait très discret, se contentant de suivre le mouvement en apportant discrètement son soutien à Vincent Labrune au conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel et en contribuant à sa réélection en septembre dernier. La crise des droits TV et le nouvel épisode des derniers jours avec DAZN ont cependant eu raison de la patience du dirigeant espagnol.

Droits TV : Labrune, Hanouna... Le retour de Canal+ sous conditions https://t.co/8wW7QVMXAi — Foot01.com (@Foot01_com) February 14, 2025

Selon le journaliste Mohamed Toubache-Ter, Pablo Longoria est sorti du bois lors du dernier conseil d’administration de la LFP, contestant pour la première fois Vincent Labrune devant les autres dirigeants. « La prise de parole d’un président a surpris de par sa charge très sévère mais prononcée respectueusement et sans agressivité aucune. Celle du président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria. Ce dernier a été très cash. Ça a surpris l’assistance » a d’abord publié notre confrère sur X avant d’apporter quelques précisions.

Pablo Longoria perd patience

« La loyauté c’est une chose. La réalité économique, le business en est une autre… et il a été très très sévère sur la gouvernance, le fonctionnement ! » a fait savoir Mohamed Toubache-Ter, lequel a par ailleurs confié qu’en off, de plus en plus de présidents de Ligue 1 s’éloignent d’un Vincent Labrune plus isolé que jamais. Soutien historique du président de l'instance, Pablo Longoria rejoint donc John Textor ou encore Waldemar Kita et Joseph Oughourlian, lesquels sont eux opposés à la gouvernance actuelle. Cette nouvelle crise des droits TV pourrait cette fois être celle de trop pour l’Orléanais, à l’heure où Jean-Pierre Caillot, l’un de ses plus fidèles soutiens, songe fortement à démissionner de son poste de président du collège des patrons de Ligue 1.