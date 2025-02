Droits TV ‍: Labrune, Hanouna... Le retour de Canal+ sous conditions

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Enfoncé dans une nouvelle crise par rapport aux droits TV, avec le possible arrêt de DAZN d’ici la fin de saison, le championnat de France pourrait être sauvé par Canal+, à condition que la chaîne C8 disparaisse du paysage audiovisuel français.

Quatre ans après le fiasco de Mediapro, qui avait lâché les clubs français et son milliard d’euros en pleine saison, la Ligue 1 pourrait bien revivre le même problème avec DAZN durant cet exercice 2024-2025… Faute d’avoir atteint un nombre d’abonnés suffisant pour rentabiliser son produit, le diffuseur anglais est entré dans un bras-de-fer avec la LFP ces derniers jours. En ne réglant que 35 ME des 70 ME qu’elle doit en ce mois de février, la plateforme de contenu sportif a plongé la L1 dans l’incertitude la plus totale. Si DAZN prévoit bien de boucler sa première saison de diffusion du championnat français, une rupture de contrat semble être envisagée entre DAZN et la Ligue en fin de saison. Et si cela venait à arriver, quel média endossera le costume de sauveur de la L1 ? Potentiellement Canal+, comme après le fiasco Mediapro où la chaine cryptée a continué de payer plein pot alors qu'Amazon bénéficiait d'un prix réduit.

Fin de C8, départ de Labrune… Les conditions pour le retour de Canal+

C’est en tout cas ce que laisse entendre Pierre Ménès, qui espère voir le retour de Canal comme de nombreux suiveurs du championnat. Mais pour que cela devienne possible, il faudra deux choses : le départ de Vincent Labrune et la fermeture de la chaîne C8. En froid avec Maxima Saada, l’actuel président de la LFP n’arrivera pas à recoller les morceaux avec la chaîne cryptée. Il faudrait donc qu’il soit remplacé pour réouvrir les négociations entre la LFP et Canal. De l’autre côté, Canal devra trouver une source de financement après avoir déjà sorti 480 ME pour la diffusion des Coupes d’Europe. La solution pourrait alors venir de l’arrêt de C8, récemment suspendue par l'ARCOM, et le départ de Cyril Hanouna, le présentateur de Touche Pas à Mon Poste. Avec cela, le Groupe Bolloré pourrait retrouver des moyens pour investir dans la L1, comme l’explique donc Pierre Ménès qui rappelle que la contribution de la chaine de Vivendi pour le cinéma français va être amenée à baisser.

« Il faut que Vincent Labrune s'en aille »

Conflit LFP vs DAZN : "Je ne vois pas d’autre issue raisonnable que le départ de Labrune…https://t.co/Wft9jDvHQp via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 13, 2025

« Il y a un facteur qui peut jouer avec Canal, c'est si C8 venait à disparaître, il est évident que ça ferait des économies assez conséquentes pour Canal, surtout si Cyril Hanouna va sur une autre chaîne et sort donc des dépenses du groupe Canal. Il y a également la baisse du financement du cinéma. Alors cela permettrait peut-être à Canal de trouver des ressources pour financer le championnat. Mais cela me paraît pour l'instant illusoire de voir Canal se remettre à la table des négociations. Et ce qui est encore plus illusoire, c'est que Canal s'y remette avec Vincent Labrune comme interlocuteur. Si on veut que la Ligue reprenne un tant soit peu la main, il faut que Vincent Labrune s'en aille. Soit qu'il démissionne, soit qu'on lui mette un coup de chausson », a expliqué, sur YouTube, l’ancien journaliste de Canal+, qui espère que la Ligue 1 reviendra sur Canal+ à plus ou moins terme. Pour le bien du football français, qui n'arrive clairement pas à vivre sans sa chaine historique.