L1 ‍: Le président de Reims va démissionner

Par Claude Dautel

Président du collège des présidents des clubs de Ligue 1 au sein de la Ligue de Football Professionnel, Jean-Pierre Caillot est désormais prêt à démissionner de son poste.

Tandis que la LFP va avancer aux clubs de L1 l'argent que DAZN n'a pas versé, la Ligue attendant que la justice ordonne au diffuseur de payer sa dette, cela s'agite dans les coulisses de l'instance dirigée par Vincent Labrune. Alors qu'un nouveau conseil d'administration est convoquée lundi, toujours pour parler des droits TV, c'est Jean-Pierre Caillot, un proche du patron de la LFP, qui souhaite dorénavant renoncer à son rôle de président du collège des présidents de la Ligue 1 au sein de l'instance. Vivement critiqué par quelques-uns de ses collègues patrons des clubs de L1 lors d'une réunion organisée vendredi, le dirigeant du Stade de Reims l'a très mal pris et il a fait part de son intention de démissionner.

Caillot scandalisé, il menace de partir

28 euros par mois, la nouvelle idée folle de la Ligue 1 https://t.co/kkTMPW1fH9 — Foot01.com (@Foot01_com) February 15, 2025

Selon L'Equipe, Jean-Pierre Caillot a ensuite confirmé cela via le groupe WhatsApp des présidents. Mais, certains d'entre eux veulent le faire revenir sur cette décision, estimant que cela était une très mauvaise idée. On devrait en savoir plus lors de ce nouveau conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel, mais ce qui est certain, c'est que la situation est clairement explosive au sein de la LFP. À voir si ce cirque peut continuer longtemps...