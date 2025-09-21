L’OM refuse la demande du PSG

La décision est désormais prise, il n’y aura pas de Classique entre l’OM et le PSG ce dimanche soir au Vélodrome.

Les conditions météorologiques s’annoncent très compliquées et ont forcé les autorités à annuler la rencontre . Le règlement veut que le match soit dès lors disputé le lendemain si les conditions sont réunies. Une situation qui n’arrange personne, car l’OM perd aussi l’effet du match de dimanche soir sur son public. De son côté, le PSG avait prévu d’être présent en masse à la cérémonie du Ballon d’Or et donc pas d’être à Marseille pour y disputer un match de Ligue 1.

C’est pourquoi, selon RMC, dès l’annonce du report du match, les dirigeants parisiens ont contacté leurs homologues marseillais pour essayer de fixer un horaire arrangeant pour la formation francilienne. L’idée était de faire débuter la rencontre dans l’après-midi, à 15h ou 17h, dans le but de pouvoir aller dans la capitale dans la soirée et être présent à la cérémonie du Ballon d’Or.

Une demande immédiatement rejetée par l’OM, pour qui ce ne serait pas sérieux de proposer une telle affiche un lundi dans le coeur de l’après-midi avec donc un Vélodrome beaucoup moins garni que normalement. Et de nombreux spectateurs mécontents de ne pas pouvoir aller au stade à cet horaire inhabituel. Seule certitude, Marseille ne partira pas à Rome ce lundi, comme ce qui était prévu normalement.