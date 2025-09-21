ICONSPORT_160468_0035
Nasser Al Khelaifi

Le Classique OM-PSG reporté, Al-Khelaïfi salement accusé

PSG21 sept. , 17:00
parHadrien Rivayrand
Le Classique de Ligue 1 entre l'OM et le PSG n'aura pas lieu ce dimanche soir. La préfecture des Bouches-du-Rhône n'a pas voulu prendre de risques compte tenu des conditions météorologiques difficiles dans le secteur. 
L'OM et le PSG s'affronteront finalement ce lundi à 20 h en Ligue 1. Les conditions météorologiques étant trop mauvaises à Marseille, la préfecture des Bouches-du-Rhône a pris une décision forte mais qui semble cohérente. Cependant, pas mal de supporters et observateurs de l'OM pestent contre cette décision injuste selon eux. Certains accusent même Nasser Al-Khelaïfi d'avoir fait pression pour que la rencontre soit reportée, afin notamment de pouvoir permettre au PSG de récupérer des joueurs blessés. 

Nasser Al-Khelaïfi attaqué à Marseille  

Sur les réseaux sociaux, dont X, on pouvait en effet voir de nombreux commentaires hostiles au président du Paris Saint-Germain : « Et Longoria va bien se coucher comme d'habitude » ; « Vraiment la ligue se fout de nos gueu*es vraiment aberrant » ; « Le grand QSG au-dessus des instances, les règlements sont faits pour être respectés » ; « Après moi je le comprends Al-Rififi… on serait tous comme lui et comprenez-le les mecs! T achètes un truc, tu peux pas en profiter c'est chaud les mecs! » ; « Je pense qu'à un moment, on devrait vraiment envisager de se concerter avec tous les groupes de supporters des clubs français et d'envisager de faire une pétition contre le PSG et la ligue. Et ensuite réfléchir à des actions fortes » ou encore « Qatar airways partenaire du Ballon d'or et aussi de Météo France ». 

A noter que le PSG avait notamment demandé à jouer dans l'après-midi de lundi. Proposition refusée par l'OM, qui voulait mettre ses fans dans les meilleures conditions. Les champions d'Europe ont aussi proposé de jouer le Classique au mois de décembre (le 2 décembre). Encore une fois une possibilité refusée par la direction phocéenne. 
OM-PSG reporté ? La théorie du complot des Marseillais

Et bien mets la photo maintenant et je te donne mes coordonnées directement pour faire une visioconférence. Simple comme bonjour.

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

De toute facon sans les magouilles de Sarko, ton vieux club de banlieue disparait Je te parle même pas des impôts des Français pour ENFIN un club dans la capitale dans les années 70 C est trop flagrant la 👌

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Oui oui tête d'âne à minuit quand tout sera innondé c'est intelligent...

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Pas sûr que les organisateurs du BO l'entendent de cette oreille, ni même l'encadrement parisien. Réglementairement, l'OM n'est pas obligé de tenir compte des contraintes du PSG certes, mais en cas de non respect de celles ci, ce sera à charge de revanche.

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Mais non c'est un complot de Nasser on vous dit. Il a fait exprés de le caler pendant le B.O c'est évident !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

