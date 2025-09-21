Le Classique OM-PSG reporté, Al-Khelaïfi salement accusé

Le Classique de Ligue 1 entre l'OM et le PSG n'aura pas lieu ce dimanche soir. La préfecture des Bouches-du-Rhône n'a pas voulu prendre de risques compte tenu des conditions météorologiques difficiles dans le secteur.

L'OM et le PSG s'affronteront finalement ce lundi à 20 h en Ligue 1. Les conditions météorologiques étant trop mauvaises à Marseille, la préfecture des Bouches-du-Rhône a pris une décision forte mais qui semble cohérente. Cependant, pas mal de supporters et observateurs de l'OM pestent contre cette décision injuste selon eux. Certains accusent même Nasser Al-Khelaïfi d'avoir fait pression pour que la rencontre soit reportée, afin notamment de pouvoir permettre au PSG de récupérer des joueurs blessés.

Nasser Al-Khelaïfi attaqué à Marseille

Sur les réseaux sociaux, dont X, on pouvait en effet voir de nombreux commentaires hostiles au président du Paris Saint-Germain : « Et Longoria va bien se coucher comme d'habitude » ; « Vraiment la ligue se fout de nos gueu*es vraiment aberrant » ; « Le grand QSG au-dessus des instances, les règlements sont faits pour être respectés » ; « Après moi je le comprends Al-Rififi… on serait tous comme lui et comprenez-le les mecs! T achètes un truc, tu peux pas en profiter c'est chaud les mecs! » ; « Je pense qu'à un moment, on devrait vraiment envisager de se concerter avec tous les groupes de supporters des clubs français et d'envisager de faire une pétition contre le PSG et la ligue. Et ensuite réfléchir à des actions fortes » ou encore « Qatar airways partenaire du Ballon d'or et aussi de Météo France ».

A noter que le PSG avait notamment demandé à jouer dans l'après-midi de lundi. Proposition refusée par l'OM, qui voulait mettre ses fans dans les meilleures conditions. Les champions d'Europe ont aussi proposé de jouer le Classique au mois de décembre (le 2 décembre). Encore une fois une possibilité refusée par la direction phocéenne.