OM : Genesio n’en veut plus, il ne signera pas
Bruno Génésio

OM : Genesio n’en veut plus, il ne signera pas

OM27 juin , 19:30
parEric Bethsy
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Futur entraîneur de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio ne ramènera pas Samir Nasri dans la cité phocéenne. L’ancien Marseillais a démenti les rumeurs au sujet d’un éventuel retour en tant que membre du staff technique.
L’Olympique de Marseille est fixé. Ce vendredi, le club phocéen a écopé d’un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutation. Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour la direction olympienne qui peut néanmoins avancer dans la préparation de la saison prochaine. En tenant compte des mesures prononcées par la DNCG, le directeur sportif Grégory Lorenzi va sûrement enclencher le licenciement de l’entraîneur Habib Beye ainsi que la nomination de Bruno Genesio et de ses adjoints parmi lesquels on pensait retrouver Samir Nasri.

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Déjà contacté par le technicien lorsqu’il entraînait le Stade Rennais, l’ancien Marseillais était cette fois annoncé dans le staff technique de son club formateur. Mais le principal intéressé a clairement démenti l’information. « Est-ce que je débriefe les matchs de la Coupe du monde, par exemple, avec Bruno Genesio ? Non, pas du tout. Pour votre info, non, je n’ai pas échangé du tout avec Bruno Genesio, a répondu Samir Nasri sur Canal+. La seule fois où l’on a échangé c’est quand il était à Rennes. Mais sinon il n’y a pas eu de discussion. (…) Un ticket Genesio-Nasri, ce n’est pas à l’ordre du jour ? Non. »
D’autant que le coach laissé libre par le LOSC n’est pas totalement certain de venir. « Je crois qu’il faut attendre encore un peu avec la DNCG, a confirmé le consultant. L’OM doit faire des promesses sur certaines ventes. » Celle de Mason Greenwood ferait du bien. Mais des écuries comme la Roma tentent de profiter de la situation. « Les clubs qui convoitent les joueurs marseillais savent que Marseille est dans une position un peu délicate, donc ils vont essayer de négocier au rabais », a constaté Samir Nasri, uniquement concerné en tant que simple supporter.
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Derniers commentaires

500 ME de pertes, l’OM a ruiné McCourt

Salut ça va bien?

500 ME de pertes, l’OM a ruiné McCourt

Le créateur de contenu foot 01.. Même Vos trolls sont fatigués

OM : Genesio n’en veut plus, il ne signera pas

Ok

500 ME de pertes, l’OM a ruiné McCourt

et encore et encore et encore mdrr. ca va on est au courant ! rien d autre à se mettre sous la dent? ca rechauffe du rechauffé. ca devient minable

OM : Genesio n’en veut plus, il ne signera pas

en gros si l'OM veut recruter un joueur , la DNCG aura son mot a dire sur le transfert en rapport avec les "indemnités de mutations, ni plus ni moins l'argent qui est lié a ce transfert Si l'OM veut acheter un joueur il faudra avoir vendu au moins autant avant

Om Genesio Nen Veut Plus Il Ne Signera Pas

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