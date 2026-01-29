ICONSPORT_268698_0084

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

Ligue 1
Corentin Facy
Pendant que les supporters de l’OM pleuraient l’élimination de leur équipe mercredi soir, ceux de l’OL étaient plus taquins. Ce fiasco marseillais n’est pourtant pas une bonne nouvelle pour les Gones.
L’Olympique de Marseille s’y voyait déjà et pourtant, l’équipe de Roberto De Zerbi ne disputera pas les barrages de la Ligue des Champions. Sèchement battu à Bruges 3-0, l’OM n’a pas bénéficié des résultats nécessaires sur les autres pelouses européennes pour figurer dans le top 24 de la C1 après 8 journées. Un énorme camouflet pour les Phocéens au vu de leur effectif et de leur budget, bien supérieurs à ceux de clubs tels que Bodo Glimt, Qarabag ou l’Olympiakos, qui se sont eux qualifiés.
Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’OM ont fait part de leur énervement et même de leur dégoût après un tel fiasco européen. A contrario, les supporters des autres clubs français se sont plutôt amusés de la sale soirée de l’Olympique de Marseille. Les fans du PSG ont trollé même s’ils étaient contrariés par le résultat de leur équipe. Ceux de l’OL en revanche s’en sont donnés à coeur joie et cela sans modération.
C’est bien sûr de bonne guerre entre les deux Olympiques. Néanmoins, le consultant pro-OL Barth Ruzza estime que cette élimination de Marseille n’est pas une bonne nouvelle pour Lyon. « Ça trolle beaucoup sur l’OM. Ce n’est en rien une bonne nouvelle pour l’OL les Gones. Ils seront à 100 % focus L1… » rappelle l’ancien consultant de la chaîne officielle de l’Olympique Lyonnais alors que l’écart est actuellement de deux points entre les deux clubs.

L'OM désormais focus à 100% sur la Ligue 1

Avec la Ligue des Champions en moins à disputer, il est clair que Marseille perdra moins d’énergie et pourra davantage se concentrer sur la Ligue 1 et sur l’objectif de finir sur le podium pour se qualifier de nouveau en C1 directement la saison prochaine. Face à la presse mercredi soir, Medhi Benatia a fixé un autre objectif à ses joueurs pour redorer le blason olympien, celui de remporter la Coupe de France. Un autre objectif… de l’OL, toujours en course, au contraire du PSG. Ce qui ouvre de belles perspectives aux deux Olympiques de soulever un trophée en fin de saison.

Derniers commentaires

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

tu parle, s'ils étaient passé ils n'auraient fait que 2 matchs de plus

OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite

il est plutot lucide meme nous on a pas le niveau ldc et pendant la meme periode on a fait 2 demi de la competition

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

Apres être éliminé en demi finale d'une coupe d'europe et ne pas passer les poules c'est encore autre chose. Mais j'avoue que c'était tout aussi rageant. Mais bon je suis pas comme Red13 qui essaye toujours de trouver des excuses à tout. J'ai accepté totalement la défaite et j'en voulai a mort ne pas avoir vu Matic.

OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite

un club qui arrive en 8eme regulierement a deja un meilleur niveau de ldc qu'un club qui n'y arrive jamais

OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite

Ça y est t'es tout vexé (toujours aucun argument d'ailleurs) et tu vas insulter les supporters du PSG en essayant de faire croire qu'ils ne supportent le PSG que depuis QSI... Roh mais tu es un vrai frustré en fait 🤣 Que veux tu je n'y peux rien si les faits sont têtus avec l'OM sur ces 32 dernières années (ça n'a rien d'un troll: d'ailleurs plusieurs sites spécialisés supportant l'OM ne font que dire la même chose que moi ... Mais bon ça doit là aussi être des trolls marseillais qui s'auto-troll c'est ça?) . Maintenant continue de te voiler la face après tout ça peut être le mieux pour toi vu que tu n'arrives pas à faire face au monde réel 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

