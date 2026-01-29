L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

Pendant que les supporters de l’OM pleuraient l’élimination de leur équipe mercredi soir, ceux de l’OL étaient plus taquins. Ce fiasco marseillais n’est pourtant pas une bonne nouvelle pour les Gones.

L’Olympique de Marseille s’y voyait déjà et pourtant, l’équipe de Roberto De Zerbi ne disputera pas les barrages de la Ligue des Champions. Sèchement battu à Bruges 3-0, l’OM n’a pas bénéficié des résultats nécessaires sur les autres pelouses européennes pour figurer dans le top 24 de la C1 après 8 journées. Un énorme camouflet pour les Phocéens au vu de leur effectif et de leur budget, bien supérieurs à ceux de clubs tels que Bodo Glimt, Qarabag ou l’Olympiakos, qui se sont eux qualifiés.

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’OM ont fait part de leur énervement et même de leur dégoût après un tel fiasco européen. A contrario, les supporters des autres clubs français se sont plutôt amusés de la sale soirée de l’Olympique de Marseille. Les fans du PSG ont trollé même s’ils étaient contrariés par le résultat de leur équipe. Ceux de l’OL en revanche s’en sont donnés à coeur joie et cela sans modération.

C’est bien sûr de bonne guerre entre les deux Olympiques. Néanmoins, le consultant pro-OL Barth Ruzza estime que cette élimination de Marseille n’est pas une bonne nouvelle pour Lyon. « Ça trolle beaucoup sur l’OM. Ce n’est en rien une bonne nouvelle pour l’OL les Gones. Ils seront à 100 % focus L1… » rappelle l’ancien consultant de la chaîne officielle de l’Olympique Lyonnais alors que l’écart est actuellement de deux points entre les deux clubs.

L'OM désormais focus à 100% sur la Ligue 1

Avec la Ligue des Champions en moins à disputer, il est clair que Marseille perdra moins d’énergie et pourra davantage se concentrer sur la Ligue 1 et sur l’objectif de finir sur le podium pour se qualifier de nouveau en C1 directement la saison prochaine. Face à la presse mercredi soir, Medhi Benatia a fixé un autre objectif à ses joueurs pour redorer le blason olympien, celui de remporter la Coupe de France. Un autre objectif… de l’OL, toujours en course, au contraire du PSG. Ce qui ouvre de belles perspectives aux deux Olympiques de soulever un trophée en fin de saison.