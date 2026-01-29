ICONSPORT_283252_0443

OM : Balerdi viré sur le champ, c'est fini !

OM29 janv. , 11:00
parCorentin Facy
0
Les critiques fusent après l’élimination de l’OM, sèchement battu 3-0 à Bruges. Certains joueurs en prennent pour leur grade et c’est notamment le cas du capitaine Leonardo Balerdi, en grosse difficulté en Belgique.
Performant la saison dernière et nommé capitaine de l’équipe par Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi est nettement moins souverain depuis quelques mois. Aligné aux côtés de Medina et d’Aguerd face à Bruges mercredi soir, l’international argentin s’est noyé face à la furia belge. Incapable de répondre présent dans les duels et de limiter la casse pour permettre à l’Olympique de Marseille de se qualifier à la différence de but, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a pris l’eau.

Di Meco ne veut plus voir Balerdi à l'OM

Avec un 4/10 dans L’Equipe, Leonardo Balerdi a clairement manqué son rendez-vous européen, peut-être son ultime sous les couleurs olympiennes avant un potentiel départ lors du prochain mercato. Eric Di Meco fait partie des consultants qui souhaitent vivement le départ de l’Argentin de 27 ans. Sur les ondes de RMC, l’ex-latéral gauche de l’OM a supplié la direction olympienne d'en finir avec Leonardo Balerdi, un joueur qui n’a définitivement pas le niveau pour évoluer dans un tel club à ses yeux.
« Avec le budget de l’OM, ce n’est pas normal que tu ne fasses pas mieux. Je ne veux pas taper sur un joueur plus que sur un autre car ce soir, on ne peut en sortir aucun du lot. Mais un joueur comme Balerdi… Je ne l’ai jamais aimé, je n’ai jamais compris pourquoi les entraîneurs l'ont toujours mis sur le terrain. Il a fait 3 bons mois en 6 ans qu’il est là. Je me suis fait insulter par des mecs parce qu’il a fait deux ou trois bons matchs et on me disait ‘alors tu dis quoi maintenant?’. Moi je veux bien reconnaître quand je me trompe sur un joueur. Je n’ai pas de souci par rapport à ça, on se trompe tous sur le football.

Je me suis trompé sur Azpilicueta, j’ai même mangé un rat pour lui. Mais me faire insulter par des gamins qui ont des boutons d’acné pour Balerdi qui a été bon 3 mois sur 6 ans… Les joueurs de l’OM font plus de mauvais matchs que de bons matchs. Ce n’est pas normal, ça doit être l’inverse » analyse Eric Di Meco, écoeuré par la prestation de l’Olympique de Marseille à Bruges mercredi soir et qui lâche définitivement Leonardo Balerdi. Pas fan du joueur depuis des années, le consultant de l’After Foot n’en peut plus et espère vivement que l’Argentin sera vendu lors du prochain mercato. Un scénario probable puisque Balerdi est en fin de contrat en 2028 et suscitait de vifs intérêts, notamment de la Juventus Turin et d’autres clubs européens, il y a six mois.
0
Derniers commentaires

Unai Emery au Real, réunion décisive à Madrid !

Dans un contexte de gros club je demande à voir.

Pluie de pépites pour OL-PAOK, avec une surprise

perso a partir du moment ou on sait qu'on est directement qualifié en 8eme et qu'on pourra mettre les recrues dans la phase finale, dont Endrick, je prefere qu'on fasse souffler les titulaires et qu'on donne du temps de jeu a ceux qui en ont moins et qui peuvent montrer de belles choses ( meme si karabec j'ai perdu espoir)

LdC : L’OM éliminé, Mbappé a honte

Ce serrait super drôle que le Real tire Benfica en 16e et reprenne la rouste 😂😂

OL : Endrick déjà détourné par le PSG !

Ouais toi tu fumes quoi?

OL : Endrick déjà détourné par le PSG !

Il ne restera pas ,il est là pour se remonter la cerise

