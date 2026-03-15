Liverpool : Steven Gerrard attend un coup de fil

Liverpool est encore en crise, et cela pourrait cette fois-ci déboucher sur un changement d'entraineur dans les prochains jours. Steven Gerrard se tient prêt.

Défaite à Galatasaray en Ligue des Champions, défaite contre le dernier Wolverhampton en Premier League, et match nul à domicile face à une équipe de Tottenham qui n’avance plus, la crise est bien là à Liverpool. Après la rencontre de dimanche, et avant le retour à Anfield contre les Turcs, l’avenir d’Arne Slot est clairement remis en question. Surtout que le manager néerlandais, adulé il y a un an de cela, est désormais hué comme ce fut le cas de dimanche après la rencontre face aux Spurs.

Liverpool peut-il tout changer pour finir la saison avec du sang neuf sur son banc de touche ? Le compte spécialisé Indykaila News, qui suit de près le club de la Mersey, annonce que Steven Gerrard est en tout cas prêt à prendre la relève à Liverpool et envisage un appel cette semaine. Avant ou après le match de Ligue des Champions, la question mérite d’être posée mais la légende des Reds est prête à tout lâcher pour venir au chevet de son club de coeur.

A la fin de sa carrière, Steven Gerrard a pris les commandes des Glasgow Rangers avec une certaine réussite, avant de tenir moins d’une saison avec Aston Villa. Il a ensuite effectué deux saisons en Arabie saoudite, avant de quitter Al-Ettifaq il y a un an de cela, fin janvier 2025. Depuis, l’Anglais n’a aucun engagement et rêve visiblement de s’asseoir sur le banc d’Anfield Road. Il suit en tout cas de près les matchs de Premier League, lui qui a été plusieurs fois vu au bord des terrains ces dernières semaines, notamment lors des matchs de Liverpool où il officie régulièrement comme consultant.