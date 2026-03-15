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Liverpool : Steven Gerrard attend un coup de fil

Premier League15 mars , 19:58
parGuillaume Conte
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Liverpool est encore en crise, et cela pourrait cette fois-ci déboucher sur un changement d'entraineur dans les prochains jours. Steven Gerrard se tient prêt.
Défaite à Galatasaray en Ligue des Champions, défaite contre le dernier Wolverhampton en Premier League, et match nul à domicile face à une équipe de Tottenham qui n’avance plus, la crise est bien là à Liverpool. Après la rencontre de dimanche, et avant le retour à Anfield contre les Turcs, l’avenir d’Arne Slot est clairement remis en question. Surtout que le manager néerlandais, adulé il y a un an de cela, est désormais hué comme ce fut le cas de dimanche après la rencontre face aux Spurs.
Liverpool peut-il tout changer pour finir la saison avec du sang neuf sur son banc de touche ? Le compte spécialisé Indykaila News, qui suit de près le club de la Mersey, annonce que Steven Gerrard est en tout cas prêt à prendre la relève à Liverpool et envisage un appel cette semaine. Avant ou après le match de Ligue des Champions, la question mérite d’être posée mais la légende des Reds est prête à tout lâcher pour venir au chevet de son club de coeur.
A la fin de sa carrière, Steven Gerrard a pris les commandes des Glasgow Rangers avec une certaine réussite, avant de tenir moins d’une saison avec Aston Villa. Il a ensuite effectué deux saisons en Arabie saoudite, avant de quitter Al-Ettifaq il y a un an de cela, fin janvier 2025. Depuis, l’Anglais n’a aucun engagement et rêve visiblement de s’asseoir sur le banc d’Anfield Road. Il suit en tout cas de près les matchs de Premier League, lui qui a été plusieurs fois vu au bord des terrains ces dernières semaines, notamment lors des matchs de Liverpool où il officie régulièrement comme consultant.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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