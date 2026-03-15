ICONSPORT_362028_0098

L1 : Toulouse ne lâche rien et enfonce Metz 4-3

Ligue 115 mars , 19:16
parGuillaume Conte
0
A Metz, Toulouse s’impose 4-3 face à Metz
Buts pour Metz : Mbala (30e), Kouao (31e) et Abuashvili (89e)
Buts pour Toulouse : Donnum (6e), Gboho (14e et 45e) et Sauer (99e)
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278157_0021
Bundesliga

Bayern : Ulreich se blesse, un gardien de 16 ans pourrait jouer

ICONSPORT_362026_0049
OL

Il joue une fois tous les deux mois, l’OL est bluffé

ICONSPORT_272084_0348
Mercato

Mercato : SRFC, LOSC, OL… Danois fait tourner les têtes

ICONSPORT_285444_0021
Premier League

Liverpool : Steven Gerrard attend un coup de fil

Fil Info

15 mars , 21:00
Bayern : Ulreich se blesse, un gardien de 16 ans pourrait jouer
15 mars , 20:40
Il joue une fois tous les deux mois, l’OL est bluffé
15 mars , 20:20
Mercato : SRFC, LOSC, OL… Danois fait tourner les têtes
15 mars , 19:58
Liverpool : Steven Gerrard attend un coup de fil
15 mars , 19:45
Rennes - Lille : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
15 mars , 19:37
OL : Le clapping qui dérange
15 mars , 19:25
PL : Tottenham ramène un nul de Liverpool
15 mars , 19:16
L1 : Programme TV et résultats de la 26e journée

Derniers commentaires

L1 : L'OL bute sur Le Havre et laisse l'OM filer

Weah perso je le prendrais bien à la place de AMN, pr le reste je leur laisse, à voir les campagnes europeennes et le contenu de leurs matchs aucun ne fait envie

OL : Le clapping qui dérange

Miraculeux ? Tu sais que chin chin t’offre non pas une, ni deux, mais 3 paires de lunettes tu devrais essayer 😂

OL : Le clapping qui dérange

Faveurs de quoi ? Explique moi ?

L1 : L'OL bute sur Le Havre et laisse l'OM filer

Quelle brêle ce Fonseca, rarement vu un entraîneur avec une telle débilité dans les lectures de match, compos, changements et tactique. Tout est constamment nul et frileux même lors de la série de victoire qui n'est dû qu'à une chatte monumentale sur la grande majorité des matchs

L1 : L'OL bute sur Le Havre et laisse l'OM filer

Tu étais le premier à dire pareil quand Paris avait des blessés Et lève la main avant de parler avec les adultes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading