L1 : Toulouse ne lâche rien et enfonce Metz 4-3

L1 : L'OL bute sur Le Havre et laisse l'OM filer

Quelle brêle ce Fonseca, rarement vu un entraîneur avec une telle débilité dans les lectures de match, compos, changements et tactique. Tout est constamment nul et frileux même lors de la série de victoire qui n'est dû qu'à une chatte monumentale sur la grande majorité des matchs