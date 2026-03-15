Mercato : SRFC, LOSC, OL… Danois fait tourner les têtes

tu ne connais vraiment rien au ballon, as tu remarqué que lyon progresse par triangualtion, pas seulement 1-2 souvent le ballon revient sur le joueur initial; D'autre part meme si le ballon ne lui revient pas, faute c'est faute
Weah perso je le prendrais bien à la place de AMN, pr le reste je leur laisse, à voir les campagnes europeennes et le contenu de leurs matchs aucun ne fait envie
Miraculeux ? Tu sais que chin chin t’offre non pas une, ni deux, mais 3 paires de lunettes tu devrais essayer 😂
Faveurs de quoi ? Explique moi ?
Quelle brêle ce Fonseca, rarement vu un entraîneur avec une telle débilité dans les lectures de match, compos, changements et tactique. Tout est constamment nul et frileux même lors de la série de victoire qui n'est dû qu'à une chatte monumentale sur la grande majorité des matchs
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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