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Kevin Danois

Mercato : SRFC, LOSC, OL… Danois fait tourner les têtes

Mercato15 mars , 20:20
parAlexis Rose
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Rares satisfactions de la saison du côté de l’AJ Auxerre, Kévin Danois est courtisé par de nombreux clubs de Ligue 1 en vue du prochain mercato estival.
Malgré une saison très compliquée sur un point collectif, sachant que l’AJA est barragiste de la L1 avec huit points de retard sur le premier non-relégable, Auxerre arrive quand même à faire valoriser ses joueurs. Vu que cette saison, certaines individualités arrivent à tirer leur épingle du jeu au sein du club bourguignon, à l’image de Kévin Danois. À 21 ans, le milieu de terrain est devenu une pièce maîtresse de l’équipe de Christophe Pélissier. Disposant d’un profil complet et moderne, avec un volume de jeu impressionnant et une aisance technique intéressante, le joueur formé à l’AJA a frappé dans l'œil de nombreux suiveurs du championnat de France.

Lens et Rennes suivent Danois depuis longtemps

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Si bien que Danois se retrouve désormais au centre de l’attention en vue du prochain mercato d’été. Depuis quelques semaines, il suscite effectivement les convoitises de nombreux clubs français de haut de tableau. Lens et Rennes se sont déjà positionnés pour tenter de recruter l’espoir bourguignon. En montrant un intérêt concret pour le jeune talent d’Auxerre, avec une prise de contact avec son entourage, les deux formations ambitionnent de doubler la concurrence qui s’annonce plus que féroce.

Le LOSC et l’OL débarquent aussi

Puisque selon les informations du site Foot Insiders, le LOSC et l’Olympique Lyonnais sont aussi entrés dans la danse. Des prétendants de renom qui vont faire grimper les enchères, surtout que l’AJA se retrouve en position de force dans ce dossier, sachant que Danois dispose d’un contrat jusqu’en 2029. Par conséquent, Auxerre va forcément fixer un prix de départ assez élevé pour son jeune talent, qui pourrait partir à plus de 10 millions d’euros, comme Rudy Matondo au Paris FC lors du dernier mercato hivernal.
K. Danois

K. Danois

FranceFrance Âge 21 Milieu

Coupe de France

2025/2026
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Ligue 1

2025/2026
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Passes décisives1
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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