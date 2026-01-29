ICONSPORT_283585_0189

Indice UEFA : Le PSG et l'OM coûtent très cher à la France

Le PSG n'a pas réussi à décrocher une place dans le Top8, et cela fait une énorme différence à l'indice UEFA. L'OM abandonne la France pour cette saison.
Dernière journée de poule très compliquée pour les clubs français. Aucune victoire sur les trois clubs engagés. Monaco a sauvé l’essentiel en faisant un solide match nul 1-1 contre la Juventus, ce qui lui permet d’atteindre les barrages. Mais les deux autres résultats font très mal à l’indice UEFA du football français. Le PSG a concédé le nul à domicile face à Newcastle, sortant ainsi du Top8. Si cela va rajouter deux matchs aux troupes de Luis Enrique, cela fait surtout plonger le bonus prévu en cas de qualification directe. Paris ne récupère que 3,5 points supplémentaires, alors que le Sporting par exemple, qui est allé chercher sa place dans le Top8, en récupère 6. Le PSG reste néanmoins le club qui rapporte le plus de points à la France cette saison, mais cela aurait pu être beaucoup plus intéressant.
L’élimination de l’OM, par le Benfica Lisbonne qui plus est, permet au Portugal de creuser l’écart sur la France au classement de cette saison. De 1 point, l’écart est passé à 2 points, ce qui n’est pas évident à rattraper avec l’indice UEFA. Surtout que le Portugal garde ses quatre clubs en course, alors que la France perd donc l’OM, pour qui l’Europe est terminée.
En tête du classement, l’Angleterre continue son solo en qualifiant toutes ses équipes en Ligue des Champions. Et aucune des 6 équipes concernées ne termine au-delà de la 12e, celle de Newcastle. C’est dire à quel point la Premier League atomise l’Europe cette saison.
Concernant la France, le classement sur les cinq dernières saisons, décisif pour l’attribution des places en Ligue des Champions, ne change pas, et les Tricolores sont toujours au chaud sur la 5e place. Le Portugal double pour la première fois cette saison les Pays-Bas et passe 6e.

