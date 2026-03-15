PL : Tottenham ramène un nul de Liverpool

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|21
|7
|3
|61
|22
|39
|61
|30
|18
|7
|5
|60
|28
|32
|54
|30
|15
|9
|6
|54
|41
|13
|51
|30
|15
|6
|9
|40
|37
|3
|49
|30
|14
|7
|9
|49
|40
|9
Weah perso je le prendrais bien à la place de AMN, pr le reste je leur laisse, à voir les campagnes europeennes et le contenu de leurs matchs aucun ne fait envie
Miraculeux ? Tu sais que chin chin t’offre non pas une, ni deux, mais 3 paires de lunettes tu devrais essayer 😂
Faveurs de quoi ? Explique moi ?
Quelle brêle ce Fonseca, rarement vu un entraîneur avec une telle débilité dans les lectures de match, compos, changements et tactique. Tout est constamment nul et frileux même lors de la série de victoire qui n'est dû qu'à une chatte monumentale sur la grande majorité des matchs
Tu étais le premier à dire pareil quand Paris avait des blessés Et lève la main avant de parler avec les adultes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
Loading
90' - Goal for Spurs, scored by Richarlison. [1-1] #LIVTOT