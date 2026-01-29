ICONSPORT_283609_0082

LdC : L’OM éliminé, Mbappé a honte

Ligue des Champions29 janv. , 8:00
parGuillaume Conte
En s'inclinant 4-2 à la surprise générale face au Benfica Lisbonne, le Real Madrid a précipité l'élimination de l'OM. Kylian Mbappé est en colère.
Terrible déconvenue pour l’OM, qui avait plus de 95 % de chances de se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions à deux journées de la fin. Mais deux lourdes défaites contre Liverpool puis Bruges ont mis Marseille dans un état de dépendance des résultats des autres équipes. Et si Pafos n’a pas réussi à marquer un dernier but, c’est le Benfica Lisbonne qui a terrassé le Real Madrid dans un match fou. Les Merengue ont en effet pété les plombs, terminant à 9 avec notamment un Rodrygo exclu pour des mots envers l’arbitre. L’occasion rêvée pour le Benfica d’aller chercher une victoire par deux buts d’écart qui lui permet de coiffer l’OM au poteau. Surtout que, sur le dernier coup-franc, même si cela ne changeait rien pour le Real, il n’y avait plus que 8 joueurs de champ madrilènes, et Mbappé comme Vinicius n’ont pas daigné venir défendre sur cette dernière situation chaude à la 97e minute.
Pour l’attaquant français, encore une fois le seul buteur de son équipe avec son doublé, c’est l’attitude de son équipe qu’il faut pointer du doigt. Cette défaite 4-2 du Real Madrid lui fait clairement honte et a provoqué des propos très durs après la rencontre. « Ce n’est pas une question de qualité technique ou de tactique, c’est une question d’envie supérieure à celle de l’adversaire. Il était clair qu’ils jouaient leur peau. Pas nous. S'il y a 5-1 à la pause pour eux, ça ne me surprend pas. Et pourtant au coup d’envoi, les deux équipes avaient un jeu, car nous voulions aller chercher le Top8. Et au final, on a vu que Benfica, nous, on n’a rien montré. C’est dur de jouer les barrages, mais c’est mérité. Et ce 4e but, c'est une honte », a lancé un Kylian Mbappé remonté par rapport au niveau de son équipe.
L’attaquant français continue d’empiler les buts comme jamais, mais cela ne permet pas au Real Madrid d’atteindre son objectif pour le moment. Et la déconvenue à Lisbonne a fait une victime indirecte avec l’élimination de l’OM. L’ancien du PSG s’en remettra certainement, mais il va devoir redoubler d’effort pour enfin faire gagner la Maison Blanche en Europe.
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 27 Attaquant

WC Qualification Europe

2026
Matchs4
Buts5
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs7
Buts13
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs20
Buts21
Passes décisives4
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
