Roberto De Zerbi

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

OM09 janv. , 9:20
parQuentin Mallet
23
Très proche de remporter son premier trophée depuis 2012, l'OM s'est finalement incliné face au PSG au terme d'un match particulièrement équilibré. Pour les joueurs et le staff marseillais, cette défaite n'est pas du tout méritée.
Une fois de plus cette saison, l'Olympique de Marseille a plus que largement fait jeu égal avec le Paris Saint-Germain. Mais le contexte, la différence d'expérience et la supériorité psychologique des Parisiens ont fait vaciller des Phocéens proches de l'exploit. Après avoir été rapidement menés à cause d'un but d'Ousmane Dembélé sur une nouvelle bourde de Geronimo Rulli, les hommes de Roberto De Zerbi ne se sont pas laissés écraser, au point d'égaliser puis de passer devant à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Mais un but de Gonçalo Ramos (90+5') dans les arrêts de jeu a anéanti les espoirs marseillais.
La défaite aux tirs au but a laissé un goût particulièrement amer dans le camp olympien, d'autant plus que le niveau du match était très équilibré, voire souvent en faveur de l'OM. Un scénario pas mérité selon Benjamin Pavard et Roberto De Zerbi.

De Zerbi l'avoue, il a pleuré

« Je pense qu’on méritait de gagner, on a été bon dans le pressing, on a eu des occasions, même dans les phases de possession on a trouvé les décalages. Malheureusement, ce but à la fin, il fait chier. Je suis très fier des joueurs, ceux qui ont commencé et ceux qui sont rentrés dans le match », a d'abord lancé le défenseur central marseillais après la rencontre.
Avant d'être rejoint par son entraineur. « Je suis déçu parce que nous avons fait une très belle partie, mais la défaite fait souffrir. Nous avons fait un très bon match, une grande partie. Ce qui me désole, c’est que nous avons envie de marquer l’histoire contemporaine de ce club et de gagner un trophée, mais nous n’y sommes pas parvenus. (...) Je n’ai jamais pleuré après avoir perdu et aujourd’hui, j’ai pleuré quand je suis entré dans le vestiaire. On s’est préparé d’une manière particulière face à la meilleure équipe d’Europe, mais aujourd’hui Marseille méritait de gagner », estime quant à lui Roberto De Zerbi. Le face-à-face manqué de Pierre-Emerick Aubameyang juste avant l'égalisation parisienne a clairement fait tourner l'histoire en la défaveur de l'OM…

23
Derniers commentaires

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

mec quand tu sautes tu remet les pied a terre tu te laisse pas tomber il ne reprend pas ses appuie alors que rien ne l'en empeche

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

Trophee en bois mais ça n a pas empeché les joueurs de l OM de pleurer et meme RDZ disant que c etait la premiere fois que ça lui arrivait...

TV : LOSC - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Merah doit sauter pour mettre Sulc dans sa meilleure position et mettre un latéral sur le côté type Abner ou Karabec.

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

Mdr les images justement montre bien les crampons de Balerdi sur la cheville de Neves

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

oui c'est ca lol et tu dis que sur neves ya rien hypocrite que tu es

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

