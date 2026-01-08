Chevalier

PSG : « Cela n’a pas été facile », Lucas Chevalier savoure sa revanche

PSG08 janv. , 22:00
parAlexis Rose
Héros du Paris Saint-Germain grâce à ses arrêts dans la séance de tirs au but du Trophée des Champions face à l’Olympique de Marseille, Lucas Chevalier savoure sa petite revanche.
L’année 2026 sera-t-elle celle du renouveau pour Lucas Chevalier ? Cela en prend bien le chemin pour le moment. Écarté de l’équipe-type du PSG par Luis Enrique en fin d’année dernière, le gardien français profite pleinement de la blessure à la main gauche de Matveï Safonov pour reprendre du crédit. Décisif lors du succès du PSG dans le derby contre le PFC en Ligue 1 dimanche dernier (2-1), l’ancien portier du LOSC a encore brillé ce jeudi soir. Considéré comme l’homme du match de ce Trophée des Champions disputé au Koweït, Chevalier a probablement livré sa meilleure prestation depuis son arrivée dans la capitale l’été dernier.

Même s’il a quelque peu été fautif sur le penalty accordé à l’OM sur Mason Greenwood en fin de match, le gardien de 24 ans a effectué plusieurs arrêts importants durant toute la rencontre, avec notamment des parades impressionnantes à bout portant. Et après avoir maintenu le PSG en vie, Chevalier s’est encore montré impérial lors de la séance des tirs au but en repoussant les tentatives d’O’Riley et de Traoré. Deux arrêts qui ont permis au PSG de remporter le Trophée des Champions au nez et à la barbe des Marseillais. De quoi rendre fier Chevalier.

« J’étais trop déterminé pour aider l’équipe »

« Je suis modéré après cette victoire parce que cela n’a pas été facile pendant six mois, même le match n’a pas été facile. Quand on prend le 2-1, on se demande s'il y a un truc qui ne va pas. Mais l’équipe n’a pas abandonné, et je savais que, si on allait aux tirs au but, j’allais en sortir, parce que j’étais trop déterminé pour aider l’équipe à gagner ce Trophée des Champions. Je suis content, toujours modéré mais très content pour moi et le PSG », a lancé, sur l’antenne de Ligue 1+, Chevalier, qui effectue une belle remontée dans son duel à distance avec Safonov.
Derniers commentaires

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

L'arbitre abien donne un penalty inexistant....

PSG-OM : Le penalty polémique de Greenwood fait parler

Je pense que l arbitre il c est pas trompé, il connaît quand même les règles mieux que nous, y a que lui qui pourra nous dire pourquoi il a siffler penalty

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

Et pourtant luiz Enrique a reconnu que L OM était supérieur ce soir, c'est luis qu'il a dit

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

Oui oui continues dans tes rêves 🤣😂🤣

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

Tarif normal.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

