PSG : « Cela n’a pas été facile », Lucas Chevalier savoure sa revanche

Héros du Paris Saint-Germain grâce à ses arrêts dans la séance de tirs au but du Trophée des Champions face à l’Olympique de Marseille, Lucas Chevalier savoure sa petite revanche.

L’année 2026 sera-t-elle celle du renouveau pour Lucas Chevalier ? Cela en prend bien le chemin pour le moment. Écarté de l’équipe-type du PSG par Luis Enrique en fin d’année dernière, le gardien français profite pleinement de la blessure à la main gauche de Matveï Safonov pour reprendre du crédit. Décisif lors du succès du PSG dans le derby contre le PFC en Ligue 1 dimanche dernier (2-1), l’ancien portier du LOSC a encore brillé ce jeudi soir. Considéré comme l’homme du match de ce Trophée des Champions disputé au Koweït, Chevalier a probablement livré sa meilleure prestation depuis son arrivée dans la capitale l’été dernier.

Même s’il a quelque peu été fautif sur le penalty accordé à l’OM sur Mason Greenwood en fin de match, le gardien de 24 ans a effectué plusieurs arrêts importants durant toute la rencontre, avec notamment des parades impressionnantes à bout portant. Et après avoir maintenu le PSG en vie, Chevalier s’est encore montré impérial lors de la séance des tirs au but en repoussant les tentatives d’O’Riley et de Traoré. Deux arrêts qui ont permis au PSG de remporter le Trophée des Champions au nez et à la barbe des Marseillais. De quoi rendre fier Chevalier.

« J’étais trop déterminé pour aider l’équipe »