L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne

L'OL a chuté à Brest dans un match pris à l'envers (2-0), et voit le podium s'éloigner avec une nouvelle prestation insuffisante en déplacement.

En déplacement à Brest, l’OL se devait de s’imposer pour accrocher le wagon des leaders, avec Lille et le Paris FC qui essayent de suivre le rythme du PSG. Mais comme souvent en Bretagne, Lyon a été en grande difficulté pour imposer son jeu, malgré une domination stérile en début de match. Tout le contraire de Brest qui ouvrait le score par Edjouma sur une mauvaise relance de Greif (0-1, 22e).

Malgré les changements, malgré un pénalty obtenu par Boudache mais logiquement annulé par la VAR pour simulation, l’OL n’a jamais pu revenir dans cette rencontre. Brest marquait même un deuxième but en fin de rencontre, sur un pénalty d'Ajorque (2-0, 92e). Lyon va donc vivre cette trêve internationale et le changement d’entraineur après une prestation décevante.

Au classement, l’OL passe à la 4e place, derrière le podium, tandis que Brest se cale bien au milieu de tableau avec cette victoire solide.