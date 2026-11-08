L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne
L'OL a chuté à Brest dans un match pris à l'envers (2-0), et voit le podium s'éloigner avec une nouvelle prestation insuffisante en déplacement.
En déplacement à Brest, l’OL se devait de s’imposer pour accrocher le wagon des leaders, avec Lille et le Paris FC qui essayent de suivre le rythme du PSG. Mais comme souvent en Bretagne, Lyon a été en grande difficulté pour imposer son jeu, malgré une domination stérile en début de match. Tout le contraire de Brest qui ouvrait le score par Edjouma sur une mauvaise relance de Greif (0-1, 22e).
Malgré les changements, malgré un pénalty obtenu par Boudache mais logiquement annulé par la VAR pour simulation, l’OL n’a jamais pu revenir dans cette rencontre. Brest marquait même un deuxième but en fin de rencontre, sur un pénalty d'Ajorque (2-0, 92e). Lyon va donc vivre cette trêve internationale et le changement d’entraineur après une prestation décevante.
Au classement, l’OL passe à la 4e place, derrière le podium, tandis que Brest se cale bien au milieu de tableau avec cette victoire solide.
Ligue 1
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Derniers commentaires
Lens - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
Ca y est maintenant même c://remi se prend pour un homme !!
L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne
Joga : C'est plutôt à cause de Nasser et du Qatar.^^
Lens - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
Tu trembles déjà petite sardine ! Mdr
L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne
ils sont trop nombreux un double de tennis se joue a 4 ... sauf si tu comptes arbitres et ramasseurs de balles .. la sa passe
L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne
en tout cas nos lyonnais n'avaient pas trop soif....
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