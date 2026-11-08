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OL : Fonseca heureux comme jamais au Sporting
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OL : Fonseca heureux comme jamais au Sporting

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parHadrien Rivayrand
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Paulo Fonseca dirigeait sa première rencontre à la tête du Sporting ce samedi face à Moreirense. Une première réussie pour l'ancien entraîneur de l'OL.
L'OL a dû laisser partir Paulo Fonseca au Sporting il y a quelques jours. Un départ surprise qui n'a d'ailleurs pas plu à tout le vestiaire rhodanien. Le Portugais réalise son rêve en rejoignant la formation lisboète. Paulo Fonseca sait néanmoins qu'il sera attendu au tournant avec le Sporting. Ce samedi, le technicien lusitanien disputait son premier match et a vu ses hommes l'emporter difficilement face à Moreirense sur le score d'un but à zéro.

Paulo Fonseca a pris son pied

Dans des propos rapportés par A Bola, Paulo Fonseca est revenu sur ses débuts avec le Sporting. Et il ne pouvait pas être plus heureux, désormais loin de l'OL :
« En tant que supporter du Sporting, c'était un moment particulier. Entrer sur la pelouse avec nos supporters, dans cette ambiance fantastique, c'était magnifique. Il était difficile d'imaginer qu'un jour, cela pourrait arriver. C'était un moment spécial. Concernant le match, nous méritions beaucoup plus. Nous avons presque étouffé l'adversaire avec notre pressing et l'équipe s'est montrée très agressive. Nous avons été très performants dans la réaction à la perte du ballon. L'équipe était plus compacte, ce qui nous a permis de récupérer le ballon. »

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Paulo Fonseca aura quelques jours de trêve internationale devant lui pour prendre ses marques avec le Sporting. Il faudra ensuite se montrer à la hauteur des attentes. Le club portugais doit faire mieux en championnat, mais également en Ligue des champions, afin de viser le top 8. De son côté, l'OL va devoir se reconstruire sans Paulo Fonseca, tout en conservant de grandes ambitions et l'envie d'aller de l'avant. Le Lusitanien laissera un vide chez ses anciens joueurs, notamment chez Corentin Tolisso, particulièrement déçu de son récent départ en cours de saison.
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