EdF : Thauvin boycotté par Zidane, c'est Deschamps avec Tolisso

Florian Thauvin n'a pas été sélectionné par Zinédine Zidane pour les prochains matchs de l'équipe de France en Ligue des nations. Une véritable déception pour le Lensois au vu de ses dernières prestations.

L' équipe de France a encore deux rencontres à disputer dans sa poule de Ligue des nations, face à l'Italie et à la Turquie. Zinédine Zidane a dévoilé vendredi sa liste de joueurs retenus pour ces deux rendez-vous. Beaucoup s'attendaient à y retrouver Florian Thauvin, auteur d'un début de saison canon avec le RC Lens, avec six buts inscrits et neuf passes décisives délivrées toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice. Mais le joueur de 33 ans a été laissé de côté par Zidane, tandis que Pablo Pagis a, lui, été appelé. Une décision difficile à avaler pour Thauvin. Et ce n'est pas Walid Acherchour qui dira le contraire, lui qui s'est mis à la place de l'ancien joueur de l'OM.

Thauvin zappé, Zidane fait l'aveugle ?

Sur les ondes de RMC, le consultant a en effet déclaré à ce sujet : « Je suis un grand fan de Pablo Pagis, on le dit semaine après semaine. Je trouve ça un peu prématuré même si c'est spécial quand il touche la balle. Mais si je suis Thauvin, je ne passe pas une bonne nuit. Je ne dors pas, je parle à ma femme et je lui dis : mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un problème, ça rappelle Tolisso avec Deschamps. Sur le début de saison, il n'y a pas photo entre Thauvin et Pagis. (...) Pagis en équipe de France, j'étais un peu surpris. Le plafond est encore un peu haut pour lui. J'aurais attendu d'autres matchs. »

Florian Thauvin devra donc continuer à travailler s'il veut avoir une chance d'être appelé un jour par un Zidane qui souhaite donner leur chance à d'autres joueurs. Le Lensois, comme ses partenaires, devra d'ailleurs rebondir après la lourde défaite (1-9) subie cette semaine en Ligue des champions face à Côme. Un autre défi de taille pour le champion du monde 2018.