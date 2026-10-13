L’OL et le LOSC s’associent contre l’arbitrage

L’OL et le LOSC s’associent contre l’arbitrage

Ligue 1
parGuillaume Conte
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L'OL et le LOSC, qui ont tous les deux perdus un joueur important sur blessure le week-end dernier, se sont rapprochés pour demander aux arbitres de se réveiller.
Ce lundi, l’OL et le LOSC ont tous les deux déploré la blessure majeure d’un de leurs joueurs. Pour Loïs Openda, c’est une fissure du péroné suite à une intervention musclée face à Lens, et la faute de trop sanctionnée pas assez sévèrement aux yeux de l’OL. Cela fait suite à la longue blessure de Malick Fofana la saison passée, après un tacle dangereux d’un joueur de Strasbourg, et qui avait privé le Belge d’une très large partie de la saison.

L'OL et le LOSC ne digèrent pas

A Lille, la blessure de Tiago Santos est encore plus grave, avec une rupture du ligament du genou suite à une intervention dangereuse du Havrais Richardson. Le club du Nord n’a pas hésité à enfoncer les arbitres, sur le terrain comme à la VAR, qui se sont tous trompés selon lui. « Alors même que l'intervention du joueur havrais était visible en temps réel, que de nombreuses caméras ont capté la scène sous différents angles, que des ralentis ont été immédiatement diffusés et que le VAR peut intervenir en cas d’erreur manifeste ou d’incident grave manqué concernant notamment une possible exclusion directe, aucune sanction n'a été prononcée, pas même un avertissement », ont pesté les dirigeants des Dogues. Les deux clubs, dans leur communiqué relatant la blessure du joueur, s’en sont pris aux arbitres, coupables de ne pas assez protéger les joueurs.
Le timing de ces remarques a permis aux deux clubs de se rapprocher, puisque selon L’Equipe, les dirigeants des deux clubs, Michael Gerlinger le DG de l’OL, et Olivier Létang, le président du LOSC, ont le désir commun de mettre la pression sur l’arbitrage sur ce sujet et se sont contactés à ce sujet. En plus d’évoquer l’idée de demander des compensations financières pour les pertes des deux joueurs, Lyon et Lille veulent insister sur le fait que la protection des joueurs doit être une priorité pour les arbitres. Histoire de rappeler que, même si c’est aussi le cas en Ligue des Champions, le règlement prévoit toujours un carton rouge direct pour un tacle par derrière mettant en danger l’intégrité physique de l’adversaire par exemple.

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Tu as le droit de ne pas être d'accord par contre dire qu'ils ont eu du temps de jeu ?????? Sur 11 matchs n'ont pas joué 1 mn Steve Kango Noham Kamara Alejandro Gomes Rodriguez Adil Hamdani Par contre ceux qui ontjoué Noah Nartey 2 titularisations 2 buts Khalis Merah 3 remplacements qq minutes) 1 but Rémi Himbert 1 fois sur 11 matchs

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qui n existe plus d ailleurs. t es un gentil vieux. prends tes cachets

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3-2-1 go les marseillaises 🤣

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C'est ça, "mdr" à chaque fois.

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