Tiago Santos a encore les croisés, le LOSC pète les plombs

Tiago Santos a encore les croisés, le LOSC pète les plombs

LOSC
parCorentin Facy
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Sorti sur blessure face au Havre samedi après-midi, Tiago Santos souffre une nouvelle fois d’une rupture totale des ligaments croisés. Un énorme coup dur pour le LOSC et pour le latéral brésilien.
« Avec l'accord du joueur, le LOSC communique le diagnostic établi à la suite des examens : une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit, associée à une lésion méniscale. Tiago est ainsi victime d'une blessure grave, qui nécessitera une longue rééducation. Aujourd'hui, la priorité absolue du LOSC est naturellement d'accompagner son joueur, un membre de la famille du LOSC, dans cette épreuve » écrit le club nordiste dans un communiqué. Mais après avoir communiqué son soutien à Tiago Santos, le club présidé par Olivier Létang s’est montré plus offensif.
A l’instar de l’OL après la blessure de Loïs Openda contre Lens, les Dogues ont directement attaqué le corps arbitral. « Au-delà de la blessure elle-même, les circonstances dans lesquelles elle est survenue et l'absence de sanction soulèvent, pour le Club, de sérieuses interrogations. Alors même que l'intervention du joueur havrais était visible en temps réel, que de nombreuses caméras ont capté la scène sous différents angles, que des ralentis ont été immédiatement diffusés et que le VAR peut intervenir en cas d’erreur manifeste ou d’incident grave manqué concernant notamment une possible exclusion directe, aucune sanction n'a été prononcée, pas même un avertissement » regrette le club nordiste.
La pression se fait en tout cas de plus en plus forte de la part des clubs sur l’arbitrage alors que les blessures se multiplient et que les joueurs fautifs sont de moins en moins durement sanctionnés selon l’appréciation, dans le cas présent, de l’OL et du LOSC.
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Personne n'en parlait quand c'était contre le PSG au trophée, étrangement.

Openda est gravement blessé, l’OL défonce l’arbitrage

Ca devient ultra pénible ces chouineries systématique week end après week end. On devient une ligue de pleureuses. Alors oui certaines décisions peuvent faire bondir voire tuer un matche, mais remettre chaque fait déplorable sur le dos des arbitres est nocif et détestable en olis d'être anti productif car cela leur ajoute une pression qui les empêchera la prochaine fois de siffler ou pas.

Openda est gravement blessé, l’OL défonce l’arbitrage

ah ah ah ah ah ah!! un vrai sketch le type!! diiiiiingue!! mec, vous vous etes fait marcher desssu, sans degrieff vous en avez 3 dans la musette en premiere...

Openda est gravement blessé, l’OL défonce l’arbitrage

t'es un sketch a toi tout seul!! tu représentes magnifiquement ce que je dis sur les lyonnais depuis au moins 2 décennies!! THE PROTOTYPE

Openda est gravement blessé, l’OL défonce l’arbitrage

Combien de parade de Risner comparé a Degrieff VAS Y!!

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