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Bruno Genesio

Lille : Genesio crie au complot

Ligue 125 avr. , 14:30
parHadrien Rivayrand
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Cette fin de saison en Ligue 1 ne manque pas de suspense. Bruno Genesio aimerait d’ailleurs que l’équité sportive soit respectée jusqu’au bout…
La Ligue 1 est passionnante cette saison. Le suspense est particulièrement important, que ce soit en haut ou en bas du classement. Le LOSC vise plus que jamais une place dans le top 4 du championnat. Les Dogues savent que chaque détail comptera pour atteindre cet objectif.
Ces dernières semaines, certains matchs ont été reportés afin d’aider les clubs français encore engagés en Europe à aller le plus loin possible. Si Bruno Genesio comprend cette logique, il s’agace en revanche de l’attitude de la Ligue de Football Professionnel.

Genesio n'y comprend plus rien 

Face à la presse, l’ancien entraîneur de l’OL a en effet critiqué la LFP, alors qu’une journée interviendra entre la 33e et la 34e journée de Ligue 1, avec notamment un Lens–PSG au programme :
« Je trouve normal que l’on protège au maximum les clubs français en Coupe d’Europe. La seule chose, c’est qu’on ne peut pas vous répéter pendant dix ans qu’il faut jouer les deux dernières journées le même jour, à la même heure, au point d’avoir parfois à raccourcir des mi-temps parce que certaines périodes avaient duré trop longtemps ailleurs pour que tous les stades reprennent en même temps, et puis d’un coup, on vous met une journée entre la 33e et la 34e.
C’est un match (RC Lens – PSG) qui est quand même décisif pour les uns comme pour les autres. C’est juste ça. Je demande simplement qu’on soit logique. Soit c’est tout le temps pareil, soit on accepte quelques ajustements, mais il faut rester cohérent, c’est tout. »

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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