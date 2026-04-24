TV : Angers - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

De nouveau confortablement installé sur son fauteuil de leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain veut continuer à enfoncer le clou en battant Angers ce week-end.

Quelle heure pour Angers - PSG ?

Avant de se concentrer pleinement sur la Ligue des Champions, avec une demi-finale aller à disputer face au Bayern Munich en milieu de semaine prochaine, le club de la capitale française doit faire le boulot en championnat. Pour cela, il faudra dominer Angers. Cette rencontre se jouera ce samedi 25 avril à 19h00 au Stade Raymond-Kopa. L’arbitre sera Jérémy Stinat.

Sur quelle chaîne suivre Angers - PSG ?

Ligue 1+. Prévu samedi en début de soirée, ce match comptant pour la 31e journée de L1 entre Angers et Paris sera diffusé sur l’antenne de

Les compos probables de Angers - PSG :

Assuré de se maintenir en L1 grâce à sa bonne première partie de saison, Angers n’est pas en grande forme en ce moment. Vainqueur qu’à une seule reprise lors de ses neuf derniers matchs de L1, le SCO avance au ralenti et attend la fin de saison avec impatience. Mais avant de partir en vacances, les joueurs angevins veulent se faire plaisir en réalisant pourquoi pas un bon résultat contre le PSG . Pour ce match, Alexandre Dujeux fera sans Arcus, Belkhdim ou Courcoul, Camara, Louer, Djibirin, Pona.

La compo probable d’Angers : Koffi - Raolisoa, Biumla, Bamba, Lefort, Ekomie - Mouton, Van den Boomen, Belkebla - Peter, Sbai.

Quelques jours après avoir consolidé sa place de leader de la L1 en battant Nantes au Parc des Princes (3-0), le PSG va se déplacer à Angers samedi avec l’ambition de garder son avance sur Lens dans la course au titre. Désormais devant avec quatre unités de plus, Paris veut faire le boulot contre le SCO pour se tourner ensuite sereinement sur son grand rendez-vous de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait faire tourner son équipe, en faisant sans Vitinha ou Nuno Mendes.

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La compo probable du PSG : Chevalier - Zaire-Emery, Beraldo, Pacho, Lucas Hernandez - Lee, Neves, Ruiz - Barcola, Ramos, Mayulu.