ICONSPORT_321333_0115
Geny Catamo

L’OL adore cet ailier, son prix grimpe à 30 ME

OL25 avr. , 13:00
parEric Bethsy
5
Après le joli coup Afonso Moreira l’été dernier, l’Olympique Lyonnais a un nouveau coup de cœur au Sporting Portugal. Le club rhodanien se verrait bien recruter Geny Catamo. Mais les performances de l’ailier mozambicain font augmenter son prix.
Loin d’être tiré d’affaires, l’Olympique Lyonnais adoptera la même stratégie cet été. Une éventuelle qualification pour la Ligue des Champions offrirait plus de marge financière. Mais la cellule de recrutement, félicitée pour son travail l’année dernière, sera de nouveau chargée de repérer de bonnes affaires à prix raisonnable. C’est donc à l’étranger que les recruteurs rhodaniens espèrent trouver la perle rare, et plus précisément au Portugal.

Lire aussi

Afonso Moreira supplie l’OL avant le mercatoAfonso Moreira supplie l’OL avant le mercato
Selon les informations d’A Bola, l’Olympique Lyonnais s’intéresse à Geny Catamo (25 ans). Le pensionnaire de Ligue 1 s’était déjà manifesté en janvier dernier sans aller plus loin. A ce moment, la direction avait sans doute remarqué que d’autres formations étaient sur le coup. Naples avait également pris des renseignements sur l’ailier droit du Sporting Portugal dont le prix a nettement augmenté depuis quelques mois. L’été dernier, Aston Villa et Fenerbahçe avaient tenté de s’offrir l’international mozambicain, sans succès malgré leurs offres respectives à 20 millions d’euros.
Cette enveloppe aurait pu suffire pour l’attirer un an plus tard. Sauf que Geny Catamo réussit une saison convaincante (8 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues). A tel point que ses supérieurs, à commencer par l’entraîneur Rui Borges, veulent maintenant le conserver. Son prix a donc été revu à la hausse, écrivent nos confrères, qui dévoilent un tarif désormais fixé à 30 millions d’euros. A ce niveau, l’Olympique Lyonnais est probablement hors-course. On voit mal le club rhodanien dépenser un tel montant au vu de sa situation économique. D’autant que la présence d’autres écuries anglaises et italiennes risque de faire monter les enchères pour l’ailier sous contrat jusqu’en 2028.
Articles Recommandés
ICONSPORT_361361_0021
Ligue 1

Lille : Genesio crie au complot

Ligue 1
Ligue 1

OL - Auxerre : Les compos (15h sur beIN Sports 1)

Vinicius ICONSPORT_363726_0004
Mercato

Real : Nabil Djellit a une idée violente pour aider Mbappé

ICONSPORT_362625_0077
OM

OM : Virer Rowe, une erreur qui coûte 20ME

Fil Info

25 avr. , 14:30
Lille : Genesio crie au complot
25 avr. , 14:07
OL - Auxerre : Les compos (15h sur beIN Sports 1)
25 avr. , 14:00
Real : Nabil Djellit a une idée violente pour aider Mbappé
25 avr. , 13:00
OM : Virer Rowe, une erreur qui coûte 20ME
25 avr. , 12:40
Vitinha : Son agent supplie le PSG
25 avr. , 12:20
OL : Pavel Sulc est sous le choc
25 avr. , 12:00
L'OM a répéré ce prodige en Belgique
25 avr. , 11:59
Le PSG dévoile son groupe pour le match à Angers
25 avr. , 11:36
TV : Angers - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

Vitinha : Son agent supplie le PSG

La plus grosse gangrène du football...les "supers" agents...

OL - Auxerre : Les compos (15h sur beIN Sports 1)

Match piège contre le barragiste … un simple nul , comme les Cheuteumis, et c’est la dégringolade … 😬🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL - Auxerre : Les compos (15h sur beIN Sports 1)

Pas de Yaremchuk 🤣🤣🤣🤣

Lens : Pierre Sage en mode fast and furious

… mais il a aussi fait part de sa colère contre les joueurs à qui il avait décidé de donner du temps de jeu et qui l'ont visiblement déçu.… La même situation pour le Pgégé mais Henri Lekéké ne le dit pas aux merdias … 😝🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL - Auxerre : Les compos (15h sur beIN Sports 1)

Pavel ne peut pas jouer tout le match pour le moment on a besoin de tout le monde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

Loading