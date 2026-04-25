L’OL adore cet ailier, son prix grimpe à 30 ME

Après le joli coup Afonso Moreira l’été dernier, l’Olympique Lyonnais a un nouveau coup de cœur au Sporting Portugal. Le club rhodanien se verrait bien recruter Geny Catamo. Mais les performances de l’ailier mozambicain font augmenter son prix.

Loin d’être tiré d’affaires, l’Olympique Lyonnais adoptera la même stratégie cet été. Une éventuelle qualification pour la Ligue des Champions offrirait plus de marge financière. Mais la cellule de recrutement, félicitée pour son travail l’année dernière, sera de nouveau chargée de repérer de bonnes affaires à prix raisonnable. C’est donc à l’étranger que les recruteurs rhodaniens espèrent trouver la perle rare, et plus précisément au Portugal.

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Selon les informations d’A Bola, l’Olympique Lyonnais s’intéresse à Geny Catamo (25 ans). Le pensionnaire de Ligue 1 s’était déjà manifesté en janvier dernier sans aller plus loin. A ce moment, la direction avait sans doute remarqué que d’autres formations étaient sur le coup. Naples avait également pris des renseignements sur l’ailier droit du Sporting Portugal dont le prix a nettement augmenté depuis quelques mois. L’été dernier, Aston Villa et Fenerbahçe avaient tenté de s’offrir l’international mozambicain, sans succès malgré leurs offres respectives à 20 millions d’euros.

Cette enveloppe aurait pu suffire pour l’attirer un an plus tard. Sauf que Geny Catamo réussit une saison convaincante (8 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues). A tel point que ses supérieurs, à commencer par l’entraîneur Rui Borges, veulent maintenant le conserver. Son prix a donc été revu à la hausse, écrivent nos confrères, qui dévoilent un tarif désormais fixé à 30 millions d’euros. A ce niveau, l’Olympique Lyonnais est probablement hors-course. On voit mal le club rhodanien dépenser un tel montant au vu de sa situation économique. D’autant que la présence d’autres écuries anglaises et italiennes risque de faire monter les enchères pour l’ailier sous contrat jusqu’en 2028.