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Jonathan Rowe

OM : Virer Rowe, une erreur qui coûte 20ME

OM25 avr. , 13:00
parHadrien Rivayrand
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Il y a quelques mois, l’OM prenait la décision de se séparer de Jonathan Rowe. L’ailier anglais a rebondi à Bologne et n’a pas tardé à régaler la Serie A.
L’OM vit une saison cauchemardesque et certains de ses choix continuent de faire parler. En tout début d’exercice, une altercation a éclaté dans le vestiaire phocéen entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Trop pour la direction marseillaise, qui a décidé de se séparer des deux joueurs. Cependant, les deux footballeurs brillent actuellement en Serie A, respectivement à l’AC Milan et à Bologne. Jonathan Rowe pourrait d’ailleurs déjà quitter Bologne pour un club plus huppé. De quoi frustrer l’OM, même si les Phocéens pourraient aussi réaliser une belle opération financière lors d’un futur transfert de l’Anglais.

Jonathan Rowe fait encore parler à Marseille 

Selon les informations de la presse italienne, via le Corriere dello Sport, Aston Villa, Chelsea, Manchester United et Galatasaray sont en effet très intéressés par Jonathan Rowe pour l’été prochain. Pour laisser partir le natif de Londres, Bologne réclamerait environ 40 millions d’euros. C’est un peu plus du double (19,5 millions d’euros) de la somme déboursée par le club italien pour s’attacher ses services en provenance de l’Olympique de Marseille. À noter que dans ce dossier, les pensionnaires du stade Vélodrome disposent d’un pourcentage de 10 % sur une éventuelle revente. Un moindre mal pour un dossier qui n’a pas fini de faire parler sur la Canebière.

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L’Olympique de Marseille est en plein flou en cette fin de saison. Les hommes d’Habib Beye sont actuellement 6es de Ligue 1, un classement bien loin des objectifs fixés en début de saison. Il reste encore des matchs pour relever la tête et viser le top 4 du championnat, mais il faudra un petit miracle pour redresser la situation. Le vestiaire est décrit comme marqué par tous les événements vécus cette saison.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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