OM : Virer Rowe, une erreur qui coûte 20ME

Il y a quelques mois, l’OM prenait la décision de se séparer de Jonathan Rowe. L’ailier anglais a rebondi à Bologne et n’a pas tardé à régaler la Serie A.

’OM vit une saison cauchemardesque et certains de ses choix continuent de faire parler. En tout début d’exercice, une altercation a éclaté dans le vestiaire phocéen entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Trop pour la direction marseillaise, qui a décidé de se séparer des deux joueurs. Cependant, les deux footballeurs brillent actuellement en Serie A, respectivement à l’AC Milan et à Bologne. Jonathan Rowe pourrait d’ailleurs déjà quitter Bologne pour un club plus huppé. De quoi frustrer l’OM, même si les Phocéens pourraient aussi réaliser une belle opération financière lors d’un futur transfert de l’Anglais.

Jonathan Rowe fait encore parler à Marseille

Selon les informations de la presse italienne, via le Corriere dello Sport, Aston Villa, Chelsea, Manchester United et Galatasaray sont en effet très intéressés par Jonathan Rowe pour l’été prochain. Pour laisser partir le natif de Londres, Bologne réclamerait environ 40 millions d’euros. C’est un peu plus du double (19,5 millions d’euros) de la somme déboursée par le club italien pour s’attacher ses services en provenance de l’Olympique de Marseille. À noter que dans ce dossier, les pensionnaires du stade Vélodrome disposent d’un pourcentage de 10 % sur une éventuelle revente. Un moindre mal pour un dossier qui n’a pas fini de faire parler sur la Canebière.

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L’Olympique de Marseille est en plein flou en cette fin de saison. Les hommes d’Habib Beye sont actuellement 6es de Ligue 1, un classement bien loin des objectifs fixés en début de saison. Il reste encore des matchs pour relever la tête et viser le top 4 du championnat, mais il faudra un petit miracle pour redresser la situation. Le vestiaire est décrit comme marqué par tous les événements vécus cette saison.