Le dossier Vitinha agite Madrid et le PSG
Vitinha se sent bien à Paris, mais...

Vitinha : Son agent supplie le PSG

PSG25 avr. , 12:40
parClaude Dautel
3
Incertain pour le match aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, Vitinha laisse son agent, le sulfureux Jorge Mendes, le soin de gérer sa carrière. Dans les coulisses, ce dernier s'agite.
Connu pour avoir été l'agent de Cristiano Ronaldo, avant que ce dernier s'en sépare pour signer en Arabie Saoudite, Jorge Mendes a son compatriote Vitinha dans sa clientèle. C'est lui qui a mené les négociations avec Luis Campos, un autre Portugais, pour que le milieu de terrain signe au Paris Saint-Germain en 2022. Et c'est encore lui qui a discuté avec Nasser Al-Khelaifi pour obtenir en 2025 une augmentation de salaire (10,9ME par an) en échange d'une prolongation de contrat jusqu'en 2029. A en croire la presse espagnole, Jorge Mendes aurait désormais le désir d'obtenir des dirigeants parisiens un bon de sortie pour Vitinha, afin qu'il rejoigne le Real Madrid. Les Merengue font un gros forcing sur ce dossier depuis des mois et l'agent portugais veut désormais que cela se concrétise.

Mendes demande au PSG de négocier

« Le représentant portugais suit de près la situation du milieu de terrain et aurait franchi une nouvelle étape en demandant au PSG d'entamer des discussions avec le Real Madrid en vue d'un éventuel transfert », explique S.Montero, journaliste du quotidien El Nacional. Pour l'instant, le Real Madrid se heurte au refus du Paris Saint-Germain, Luis Enrique n'envisageant pas le départ de Vitinha, troisième au classement du Ballon d'Or 2025 et dont la valeur est fixée à 110 millions d'euros par Transfermarkt. Pour Jorge Mendes, la mission est loin d'être gagnée, sauf si Vitiniha prenait la parole pour dire que quatre ans après sa signature au PSG il voulait avoir un bon de sortie. Mais ce n'est pas le cas si l'on en croit les propos tenus par Vitinha en mars dernier sur la chaîne de télévision portugaise Canal 11.
Vitinha se sent très bien à Paris
Vitinha et le PSG, son agent veut que ça change
Interrogé sur sa situation actuelle, le milieu de terrain international portugais du PSG ne voit aucune raison de partir du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid ou ailleurs à ce stade sa carrière. « Je me sens super bien au PSG, ce serait une bêtise de partir. Je ne pense pas que ce soit le mieux pour moi en ce moment. J’adore être ici, ma famille aussi. Nous avons un groupe fantastique et un entraîneur incroyable. Je gagne déjà très bien ma vie ici en Europe, dans un grand club. Doubler ou tripler mon salaire ne me rendrait pas plus heureux », avait confié Vitinha. Visiblement, son agent ne pense pas la même chose.
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
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16
Auxerre
2530510152539-14
17
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18
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153036212766-39

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