TV : Ligue 1+ dévoile une autre surprise pour ses fidèles abonnés

Histoire de ne pas délaisser ses fidèles abonnés tout au long de l’intersaison, la chaîne Ligue 1+ va diffuser de nombreux matchs amicaux durant la prochaine préparation estivale.

Afin de fidéliser ses abonnés de la première saison voire même de gagner de nouveaux fans après la fin de la saison de L1 , la chaîne Ligue 1+ comptait grandement sur la Coupe du Monde 2026. Bien en place pour arracher les droits TV du Mondial organisé l’été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le média de la Ligue s’est finalement fait devancer par beIN Sports, qui diffusera donc tous les matchs de la CDM. Un vrai manque que Ligue 1+ souhaite combler avec d’autres matchs, moins appétissants mais tout aussi intéressants. En effet, entre le 24 mai et le 15 août prochains, la plateforme de la LFP prévoit de proposer une véritable offre de football en diffusant de nombreux matchs amicaux de clubs de L1. C’est Jérôme Cazadieu qui l’a annoncé ce jeudi soir.

« 20 et 25 rencontres entre la mi-juillet et la mi-août »

« Des discussions sont actuellement en cours avec les clubs de notre championnat. Tous les matchs ne sont pas encore arrêtés, ni les dates, ni les lieux, mais je pense que l'on aura entre 20 et 25 rencontres entre la mi-juillet et la mi-août, avec des affiches de très bon niveau », a lancé le directeur éditorial de la chaîne Ligue 1+ sur les ondes de , a lancé le directeur éditorial de la chaîne Ligue 1+ sur les ondes de RMC . Pour occuper l’antenne durant la longue trêve estivale, la chaîne de la Ligue va donc construire un joli programme pour ses abonnés. Si de nombreux matchs dépendront aussi du classement final du championnat et des stages des équipes, Ligue 1+ prévoit de gérer la production des rencontres en France, et va par contre s’appuyer sur le signal fourni par les clubs hôtes pour les matchs à l’étranger.

Ligue 1+ espère aussi diffuser des matchs de tours préliminaires des compétitions européennes impliquant des clubs français, des droits TV que Canal+ n’a pas d’avance. Même sans la Coupe du Monde, Ligue 1+ va donc chercher à occuper l’espace l’été prochain, avant de partir sur une saison 2 qui sera déterminante pour la suite du projet de la LFP.