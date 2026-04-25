Konstantinos Karetsas sur les tablettes de Marseille
Konstantinos Karetsas suivi par l'OM

L'OM a répéré ce prodige en Belgique

OM25 avr. , 12:00
parClaude Dautel
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L'OM prépare déjà son mercato, même si le club de Frank McCourt n'a aucune certitude concernant la Ligue des champions. Si Marseille se qualifie, alors le dossier Konstantinos Karetsas prendra du volume.
Les choses sont claires du côté de l'Olympique de Marseille. Si l'équipe d'Habib Beye arrache son ticket pour la prochaine Ligue des champions, alors le marché des transferts pourra être ambitieux. Si ce n'est pas le cas, Stéphane Richard imposera un régime minceur à l'effectif phocéen. L'ancien patron d'Orange n'est pas Pablo Longoria, et il ne fera pas du trading à haute vitesse, le départ de Medhi Benatia allant dans le même sens.
Cependant, du côté de l'OM on suit évidemment de près le marché et ce samedi, l'intérêt de Marseille pour Konstantinos Karetsas, le milieu international grec du KRC Genk (Belgique) est révélé par le site spécialisé Transferfeed. Il y a quelques mois, le nom du milieu offensif de 18 ans avait déjà été évoqué, mais c'était cette fois du côté du PSG.
Si l'Olympique de Marseille veut s'offrir Konstantinos Karetsas, il faudra faire des efforts financiers, puisque la valeur du joueur grec est estimée à 35 millions d'euros. Et sans Ligue des champions, ce n'est même pas la peine d'y penser. Parce que dans ce dossier, l'OM a des solides concurrents, comme le révèle le média spécialisé. Dortmund et Leipzig viendraient récemment de s'ajouter à une liste où l'on trouvait déjà Arsenal, Leeds, Chelsea et même le Real Madrid.
Sur le papier, l'OM ne semble donc pas avoir une énorme marge de manœuvre dans ce dossier, sauf que Marseille c'est Marseille, et dans un passé récent, le club provençal a réussi des coups que tout le monde pensait impossibles à réaliser. La signature de Konstantinos Karetsas serait clairement à cataloguer dans ce type d'opération, mais il est clair que le milieu grec le mérite. Sous contrat avec le club belge jusqu'en 2029, l'international grec a cependant un bon de sortie.
K. Karetsas

K. Karetsas

BelgiumBelgique Âge 18 Milieu

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Pro League

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Club Friendlies 3

2026
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