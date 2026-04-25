Le PSG envoie 100 ME pour le nouveau partenaire de Pacho

Le PSG n’a pas prévu de bouleverser son effectif l’été prochain, mais pourrait tout de même frapper fort. William Saliba est un profil qui plaît beaucoup à la direction du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain est plus que jamais concentré sur sa fin de saison, avec la Ligue 1 et la Ligue des champions à remporter. Ensuite viendra l’heure du bilan et du mercato estival. Luis Enrique ne compte pas révolutionner son effectif. Cependant, l’Espagnol sait que certaines retouches seront nécessaires pour continuer à gagner au plus haut niveau.

Le PSG est notamment intéressé par la possibilité de s’attacher les services d’un nouveau défenseur central. En Angleterre, un profil retient particulièrement l’attention : celui de William Saliba.

Saliba, la grosse recrue du PSG cet été ?

Selon les informations de Fichajes, le PSG préparerait en effet une offre d’environ 100 millions d’euros dans les prochaines semaines pour tenter de convaincre Arsenal et ainsi récupérer l’ancien défenseur de l’OM. L’objectif serait d’associer Saliba à Willian Pacho afin d’assurer l’avenir du Paris Saint-Germain en défense centrale.

À noter que William Saliba se sent bien à Arsenal, mais cette fin de saison pourrait changer beaucoup de choses. Si les Gunners venaient à perdre tous les titres, plusieurs joueurs pourraient reconsidérer leur avenir dans la capitale anglaise.

Les champions d’Europe sont bien décidés à en profiter. Le discours de Luis Enrique pourrait également jouer un rôle important dans ce dossier. D’autant plus qu’un retour en France ne déplairait pas à l’international français.

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Le Paris Saint-Germain sera assurément l’un des clubs à suivre lors du prochain mercato estival, et la signature de William Saliba dans la capitale enverrait un signal fort à l’Europe du football. Son arrivée pourrait aussi entraîner des départs importants. Lucas Hernandez, Marquinhos, Lucas Beraldo ou encore Ilya Zabarnyi pourraient recevoir des offres à étudier.