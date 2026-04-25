arsenal secoue saliba ne veut pas d une equipe de loser saliba 13 390770

Le PSG envoie 100 ME pour le nouveau partenaire de Pacho

PSG25 avr. , 15:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG n’a pas prévu de bouleverser son effectif l’été prochain, mais pourrait tout de même frapper fort. William Saliba est un profil qui plaît beaucoup à la direction du club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain est plus que jamais concentré sur sa fin de saison, avec la Ligue 1 et la Ligue des champions à remporter. Ensuite viendra l’heure du bilan et du mercato estival. Luis Enrique ne compte pas révolutionner son effectif. Cependant, l’Espagnol sait que certaines retouches seront nécessaires pour continuer à gagner au plus haut niveau.
Le PSG est notamment intéressé par la possibilité de s’attacher les services d’un nouveau défenseur central. En Angleterre, un profil retient particulièrement l’attention : celui de William Saliba.

Saliba, la grosse recrue du PSG cet été ? 

Selon les informations de Fichajes, le PSG préparerait en effet une offre d’environ 100 millions d’euros dans les prochaines semaines pour tenter de convaincre Arsenal et ainsi récupérer l’ancien défenseur de l’OM. L’objectif serait d’associer Saliba à Willian Pacho afin d’assurer l’avenir du Paris Saint-Germain en défense centrale.
À noter que William Saliba se sent bien à Arsenal, mais cette fin de saison pourrait changer beaucoup de choses. Si les Gunners venaient à perdre tous les titres, plusieurs joueurs pourraient reconsidérer leur avenir dans la capitale anglaise.
Les champions d’Europe sont bien décidés à en profiter. Le discours de Luis Enrique pourrait également jouer un rôle important dans ce dossier. D’autant plus qu’un retour en France ne déplairait pas à l’international français.

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Le Paris Saint-Germain sera assurément l’un des clubs à suivre lors du prochain mercato estival, et la signature de William Saliba dans la capitale enverrait un signal fort à l’Europe du football. Son arrivée pourrait aussi entraîner des départs importants. Lucas Hernandez, Marquinhos, Lucas Beraldo ou encore Ilya Zabarnyi pourraient recevoir des offres à étudier.
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Allez lyon pas de mareille dans les 4 premiers !! Autrement votre match contre sert a rein....allez allez

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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