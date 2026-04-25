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OM : Medina, un crash avec 100% des torts

OM25 avr. , 15:00
parHadrien Rivayrand
0
L’OM traverse une période très compliquée et va devoir s’en remettre à ses leaders pour espérer relever la tête. Facundo Medina veut avoir un rôle à jouer en cette fin de saison.
L’Olympique de Marseille va devoir considérablement élever son niveau de jeu pour espérer terminer dans le top 4 de la Ligue 1. Les hommes d’Habib Beye sont en pleine crise de confiance et le vestiaire paraît plus divisé que jamais.
Ces dernières heures, Facundo Medina a tenu des propos très forts devant la presse, regrettant notamment les événements de cette saison et le niveau de jeu affiché par certains de ses coéquipiers. Une sortie qui aurait plutôt plu à sa direction.

Medina tend ses coéquipiers, c'est confirmé 

Selon les informations de L’Équipe, l’Argentin devrait d’ailleurs récupérer le brassard de capitaine. Une décision qui ne fait pas l’unanimité au sein du vestiaire, certains joueurs étant agacés par les critiques reçues. Le média ajoute que l’entourage de certains membres de l’effectif s’interroge sur l’absence de l’ancien Lensois au moment de prendre ses responsabilités, notamment lors de la séance de tirs au but face au TFC en quarts de finale de la Coupe de France…

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De son côté, Nice reste sur une dynamique plutôt positive et vient de se qualifier pour la finale de la Coupe de France en s’imposant sur la pelouse de Strasbourg. L’OM devra donc se méfier pour éviter de s’enfoncer un peu plus dans la crise. À Habib Beye de trouver les bons mots et la bonne formule pour relancer son équipe, ce qui ne semble pas une tâche simple au vu des tensions actuelles dans le vestiaire phocéen.
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Allez lyon pas de mareille dans les 4 premiers !! Autrement votre match contre sert a rein....allez allez

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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