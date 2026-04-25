OL - Auxerre : Les compos (15h sur beIN Sports 1)

Lens : Pierre Sage en mode fast and furious

… mais il a aussi fait part de sa colère contre les joueurs à qui il avait décidé de donner du temps de jeu et qui l'ont visiblement déçu.… La même situation pour le Pgégé mais Henri Lekéké ne le dit pas aux merdias … 😝🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦