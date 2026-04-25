Ligue 1

OL - Auxerre : Les compos (15h sur beIN Sports 1)

Ligue 125 avr. , 14:07
parEric Bethsy
4
Lyon : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner Vinicius – Morton, Mangala – Endrick, Merah, Afonso Moreira – Yaremchuk.
Auxerre : De Percin – Senaya, Diomandé, Okoh, Mensah – Owusu, Danois – Faivre, Namaso, Oppegård – Sinayoko.
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Pas de Yaremchuk 🤣🤣🤣🤣

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… mais il a aussi fait part de sa colère contre les joueurs à qui il avait décidé de donner du temps de jeu et qui l'ont visiblement déçu.… La même situation pour le Pgégé mais Henri Lekéké ne le dit pas aux merdias … 😝🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Pavel ne peut pas jouer tout le match pour le moment on a besoin de tout le monde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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