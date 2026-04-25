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Real : Nabil Djellit a une idée violente pour aider Mbappé

Mercato25 avr. , 14:00
parHadrien Rivayrand
0
Le Real Madrid n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1) face au Betis ce vendredi soir en Liga. Le titre semble désormais perdu pour le club merengue, en pleine tempête.
Le Real Madrid va, une nouvelle fois, terminer la saison sans trophée majeur. Le club espagnol gardait encore un infime espoir de remporter la Liga, mais les rêves madrilènes se sont envolés ce vendredi soir à Séville. En effet, la formation entraînée par Álvaro Arbeloa a été tenue en échec par le Betis. Pour ne rien arranger, Kylian Mbappé est sorti blessé.
L’attaquant français n’échappe pas aux critiques de la part des supporters et des observateurs du Real Madrid. C’est également le cas de Vinícius Jr. Pour certains, l’un des deux doit partir, et assez rapidement. Pour Nabil Djellit, le Brésilien est celui qui pose le plus de problèmes actuellement.

Le Real Madrid face à un énorme dilemme

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, le journaliste a en effet déclaré sans détour : « Cela fait déjà deux ans qu’ils sont ensemble. Est-ce que ça marche ? Pour moi, ça ne marche pas. Ce sont deux profils qui se ressemblent. Soit tu joues en 4-4-2 sans véritable artiste, soit… Vinícius et Mbappé ont les mêmes qualités et les mêmes défauts. (…) Je vends Vinícius, je prends l’argent, je remets Mbappé à gauche et je vais chercher un attaquant pivot, comme Osimhen ou de ce profil. C’est ce qu’il faut faire en passant à un 4-2-3-1. »

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Reste à savoir si le Real Madrid prendra cette direction et si Mbappé sera prêt à fournir les efforts nécessaires pour évoluer tactiquement. En tout cas, les Merengues sont dans une impasse et un mercato agité se prépare dans la capitale espagnole, alors que les objectifs du club sont, une nouvelle fois, très loin d’être atteints.
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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