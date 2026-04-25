Real : Nabil Djellit a une idée violente pour aider Mbappé

Le Real Madrid n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1) face au Betis ce vendredi soir en Liga. Le titre semble désormais perdu pour le club merengue, en pleine tempête.

Le Real Madrid va, une nouvelle fois, terminer la saison sans trophée majeur. Le club espagnol gardait encore un infime espoir de remporter la Liga, mais les rêves madrilènes se sont envolés ce vendredi soir à Séville. En effet, la formation entraînée par Álvaro Arbeloa a été tenue en échec par le Betis. Pour ne rien arranger, Kylian Mbappé est sorti blessé.

L’attaquant français n’échappe pas aux critiques de la part des supporters et des observateurs du Real Madrid. C’est également le cas de Vinícius Jr. Pour certains, l’un des deux doit partir, et assez rapidement. Pour Nabil Djellit, le Brésilien est celui qui pose le plus de problèmes actuellement.

Le Real Madrid face à un énorme dilemme

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, le journaliste a en effet déclaré sans détour : « Cela fait déjà deux ans qu’ils sont ensemble. Est-ce que ça marche ? Pour moi, ça ne marche pas. Ce sont deux profils qui se ressemblent. Soit tu joues en 4-4-2 sans véritable artiste, soit… Vinícius et Mbappé ont les mêmes qualités et les mêmes défauts. (…) Je vends Vinícius, je prends l’argent, je remets Mbappé à gauche et je vais chercher un attaquant pivot, comme Osimhen ou de ce profil. C’est ce qu’il faut faire en passant à un 4-2-3-1. »

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Reste à savoir si le Real Madrid prendra cette direction et si Mbappé sera prêt à fournir les efforts nécessaires pour évoluer tactiquement. En tout cas, les Merengues sont dans une impasse et un mercato agité se prépare dans la capitale espagnole, alors que les objectifs du club sont, une nouvelle fois, très loin d’être atteints.