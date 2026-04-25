OL : Pavel Sulc est sous le choc

Recruté pour 7,5ME, Pavel Sulc n'était pas connu de grand monde lorsqu'il a signé à l'OL l'été dernier. Pourtant, l'international tchèque est le meilleur buteur de Lyon cette saison et sa valeur a triplé.
La cellule recrutement a fait de jolis coups l'été dernier, et Pavel Sulc est vraiment à mettre dans la colonne des plus belles réalisations du mercato lyonnais. Arrivé discrètement du Vikotoria Pzlen, le joueur de 25 ans s'est fait un nom à l'OL, mais également en Ligue 1
où il pointe à la sixième place du classement des buteurs, avec une réalisation de plus que Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Dans Le Progrès
, le milieu offensif tchèque avoue qu'il est totalement surpris par cette réussite pour sa première saison sous le maillot de l'Olympique Lyonnais.
« Je n’aurai pas imaginé que ça se passe ainsi dès la première année, ma première dans un championnat du top 5 européen. Je pensais que ça prendrait plus de temps. Le coach a fait un beau travail avec moi, alors que ce n’était pas si simple sur le papier en arrivant de Tchéquie, où le foot est plus simple et tranquille. À Plzen, on jouait en 3-5-2, et moi n°8 ou second attaquant. Ici, je joue en faux n°9. Mais on en a parlé, et si le coach me met sur un côté ou même en défense, je ferai toujours de mon mieux à chaque position », confie Pavel Sulc dans le quotidien régional. Une performance qui a des répercussions positives.
En effet, cette réussite assez époustouflante vaut à Pavel Sulc de voir sa valeur bondir selon Transfermarkt. Alors que l'Olympique Lyonnais a payé 7,5 millions d'euros pour le faire venir de Pzlen, l'international tchèque vaudrait 20 millions d'euros, soit presque le triple du prix payé par l'OL. Une plus-value rarissime en moins d'une saison et qui confirme l'excellent travail réalisé par Matthieu Louis-Jean à la tête du recrutement de l'Olympique Lyonnais. Tout cela alors qu'en plus Pavel Sulc est devenu l'un des chouchous du Groupama Stadium, ce qu'il adore. « C’est vraiment appréciable d’être apprécié des fans de l’OL », reconnait Sulc, lequel espère en avoir fini avec ses soucis physiques.