OL : Pavel Sulc est sous le choc

Recruté pour 7,5ME, Pavel Sulc n'était pas connu de grand monde lorsqu'il a signé à l'OL l'été dernier. Pourtant, l'international tchèque est le meilleur buteur de Lyon cette saison et sa valeur a triplé.

Le Progrès, le milieu offensif tchèque avoue qu'il est totalement surpris par cette réussite pour sa première saison sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. La cellule recrutement a fait de jolis coups l'été dernier, et Pavel Sulc est vraiment à mettre dans la colonne des plus belles réalisations du mercato lyonnais. Arrivé discrètement du Vikotoria Pzlen, le joueur de 25 ans s'est fait un nom à l'OL, mais également en Ligue 1 où il pointe à la sixième place du classement des buteurs, avec une réalisation de plus que Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Dans, le milieu offensif tchèque avoue qu'il est totalement surpris par cette réussite pour sa première saison sous le maillot de l'Olympique Lyonnais.

« Je n’aurai pas imaginé que ça se passe ainsi dès la première année, ma première dans un championnat du top 5 européen. Je pensais que ça prendrait plus de temps. Le coach a fait un beau travail avec moi, alors que ce n’était pas si simple sur le papier en arrivant de Tchéquie, où le foot est plus simple et tranquille. À Plzen, on jouait en 3-5-2, et moi n°8 ou second attaquant. Ici, je joue en faux n°9. Mais on en a parlé, et si le coach me met sur un côté ou même en défense, je ferai toujours de mon mieux à chaque position », confie Pavel Sulc dans le quotidien régional. Une performance qui a des répercussions positives.

En effet, cette réussite assez époustouflante vaut à Pavel Sulc de voir sa valeur bondir selon Transfermarkt. Alors que l'Olympique Lyonnais a payé 7,5 millions d'euros pour le faire venir de Pzlen, l'international tchèque vaudrait 20 millions d'euros, soit presque le triple du prix payé par l'OL. Une plus-value rarissime en moins d'une saison et qui confirme l'excellent travail réalisé par Matthieu Louis-Jean à la tête du recrutement de l'Olympique Lyonnais. Tout cela alors qu'en plus Pavel Sulc est devenu l'un des chouchous du Groupama Stadium, ce qu'il adore. « C’est vraiment appréciable d’être apprécié des fans de l’OL », reconnait Sulc, lequel espère en avoir fini avec ses soucis physiques.