Lille et Brest nouveaux riches, La L1 crie au scandale

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Grâce à leur parcours dans la nouvelle Ligue des Champions, les représentants de Ligue 1 vont toucher des sommes importantes. Ces recettes vont creuser un écart financier avec d’autres clubs français comme Le Havre, dont le président Jean-Michel Roussier réclame un changement dans la répartition des revenus.

En France, les parcours de nos clubs font probablement des jaloux. Les exploits réalisés par Lille et Brest font rêver les autres pensionnaires de Ligue 1. Mais outre l’aspect sportif, ce sont surtout les recettes de la nouvelle Ligue des Champions qui font saliver les dirigeants français. Comme indiqué cette semaine, Lille, 7e de la saison régulière après la gifle infligée au Feyenoord Rotterdam (6-1) mercredi, accède directement aux huitièmes de finale sans passer par les barrages.

𝑸𝑼𝑨𝑳𝑰𝑭𝑰𝑬́𝑺 ✅



Quelle victoire des Dogues, flamboyants, qui s’imposent 6-1 face au Feyenoord 😍



Rendez-vous en huitièmes de finale 🏆#LOSCFEY 6-1 I 90’ — LOSC (@losclive) January 29, 2025

Résultat, le LOSC est assuré de toucher au moins 75 millions d’euros entre ses primes de performance, la billetterie et ses différentes dotations. De son côté, le Stade Brestois, simplement qualifié pour les barrages, va toucher près de 50 millions d’euros, soit environ l’équivalent de son budget. Si l’on ajoute les droits TV internationaux, uniquement réservés aux équipes qui disputent une compétition européenne sur les trois dernières saisons, on risque d’assister à un écart croissant entre les gros et les petits clubs français. De nombreux dirigeants aimeraient donc revoir la répartition des droits TV.

Le Havre veut du changement

Certains n'osent pas s’exprimer publiquement alors que le président du Havre Jean-Michel Roussier, en pleine bataille juridique contre la LFP au sujet du deal avec CVC, se plaint ouvertement. « Bravo aux clubs qui performent en Coupe d'Europe, a d’abord félicité le patron normand auprès de L’Equipe. Leurs recettes, ils sont allés les chercher et les méritent. L'exemple de Brest est extraordinaire. Ce qui est un souci, c'est la totale démonétisation du championnat de France par rapport aux recettes générées par les Coupes d'Europe. Le système de répartition doit évidemment évoluer. C'est un braquage. Voilà ce que je pense. » Et il n’est visiblement pas le seul.