Ligue 1 : La DNCG félicite quatre bons élèves
Auditionnés l’été dernier, tous les clubs de Ligue 1 repassent devant la DNCG avant le mercato hivernal. Quatre d’entre eux ont passé leur grand oral sans encombre ce mardi.
Le grand oral devant la DNCG, le gendarme financier du football français, est toujours un moment attendu et redouté par les clubs de Ligue 1. Des grands noms comme l’OM ou l’OL ont été épinglés par la direction nationale de contrôle de gestion des clubs ces derniers mois, pour ne citer qu’eux. Après l’examen de l’été, la DNCG revoit une seconde fois les dirigeants de tous les clubs avant le mercato d’hiver pour contrôler la situation et prendre d’éventuelles mesures avant Noël.
Ce mardi, quatre clubs de Ligue 1 sont passés devant le gendarme financier du football français : le Paris FC, Toulouse, Le Mans et l’AJ Auxerre. Bonne nouvelle pour les clubs concernés : aucune mesure n’a été prise à leur encontre. Ils pourront donc recruter librement s’ils le souhaitent au cours du mercato hivernal. Mêmes conclusions pour deux clubs de Ligue 2 également auditionnés ce jour, à savoir Clermont et Laval. De quoi permettre à tous ces clubs de travailler sereinement dans les mois à venir, à minima jusqu’au prochain entretien devant la DNCG l’été prochain.
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D’ici là, tous les clubs français espèrent avoir une très bonne nouvelle avec le résultat de l’appel d’offres lancé par la LFP concernant les droits TV de la saison 2027-2032. L’entrée d’un nouveau diffuseur pour remplacer Ligue1+ est espérée et la Ligue vise entre 300 et 400 millions d’euros par an. Un tel total permettrait aux clubs de Ligue 1 de percevoir des rentrées d’argent significatives liées aux droits télévisuels, ce qui n’est plus du tout le cas depuis un an et demi et la création de Ligue1+, une chaîne appréciée par le public mais pas suffisamment rémunératrice pour les clubs.
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Ligue 1
Saison régulière
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|Pts
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|N
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|BC
|+/-
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|11
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|2
|1
|25
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|13
|23
|11
|7
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|2
|21
|10
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|9
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|6
|0
|5
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