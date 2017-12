LFP : Un match de suspension pour Bruno Genesio

Dans : Ligue 1, OL, Dijon, ASSE, PSG, Bordeaux, Monaco, OGCN.

Réunie ce jeudi, la commission de discipline de la LFP a pris ses décisions :

Trois matchs de suspension, dont un avec sursis, pour Oussama Hadadi (Dijon FCO).

Deux matchs de suspension, dont un avec sursis, pour Ronaël Pierre-Gabriel (AS Saint-Etienne).

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle ou par révocation du sursis : Vitorino Hilton (Montpellier HSC), Mateo Pavlovic (Angers SCO), Younousse Sankhare (Girondins de Bordeaux), Ernest Seka (RC Strasbourg), Jorge (AS Monaco), Diego Carlos (FC Nantes), Mario Balotelli (OGC Nice), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Dani Alves (Paris Saint-Germain) et Alexander Djiku (SM Caen). La sanction prend effet à partir du mardi 19 décembre 2017 à 0h00.

17e journée : Amiens SC vs Olympique Lyonnais du 10 décembre 2017 - Exclusion de M. Bruno Genesio, entraineur de l’Olympique Lyonnais : un match de suspension par révocation de sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 19 décembre 2017 à 0h00. Genesio sera donc suspendu contre Toulouse, le 20 décembre prochain.

17e journée : AS Monaco vs ESTAC du 9 décembre 2017 - Exclusion de MM. Jean-Louis Garcia, entraineur et Manuel Nogueira, entraineur adjoint de l’ESTAC : un match de suspension avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 19 décembre 2017 à 0h00.

13e journée : EA Guingamp vs Angers SCO du 18 novembre 2017 - Comportement de M. Bertrand Desplat, président d’EA Guingamp, à l’issue de la rencontre : un match de suspension par révocation de sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 19 décembre 2017 à 0h00. La Commission décide également d’infliger une amende de 4.000€ dont 2.000€ avec sursis à M. Bertrand Desplat.