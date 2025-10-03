ICONSPORT_272604_0119

LFP : Pourquoi l’élection de Letang s’est déroulée à bulletin secret ?

Ligue 103 oct. , 11:40
parGuillaume Conte
0
Les clubs de Ligue 1 ont élu Olivier Letang comme nouveau représentant de l'élite. Un vote plus serré que prévu face à son opposant. 
La Ligue 1 possède un nouveau représentant dans les hautes instances. Olivier Létang a été élu comme nouveau président du collège de Ligue 1, et il sera donc le porte-parole des clubs de l’élite au sein de la Ligue. Une élection qui se résumait à un duel avec Pierre Ferracci, président du Paris FC. Vincent Labrune avait plutôt le sourire de voir le président de Lille, qu’il soutenait, s’imposer donc avec 10 voix contre 7, et une abstention. Il faut dire qu’en face, Ferracci représentait l’opposition au président de la LFP, par ses prises de position et son rapprochement des dirigeants de l’OM, Le Havre et Lens. 
Une lutte de pouvoir qui laisse souvent des traces, et provoque parfois des échanges musclés entre hauts dirigeants. Avec de possibles répercussions, surtout que l’imposant soutien du PSG de Nasser Al-Khelaïfi auprès de Labrune pèse beaucoup. C’est pour cela que Pierre Ferracci avait demandé, selon L’Equipe, que le vote se fasse à bulletin secret, le patron du Paris FC étant persuadé que cet anonymat allait permettre à certains de se rallier discrètement à sa cause. Cela a surement été le cas, car le vote a été plus serré que prévu, mais pas suffisant pour inverser la tendance. 

Lire aussi

La FFF félicite l'arbitre de LOSC-OL, Letang ne va pas aimerLa FFF félicite l'arbitre de LOSC-OL, Letang ne va pas aimer
LOSC : Létang disparu à Bollaert, les Lensois innocentésLOSC : Létang disparu à Bollaert, les Lensois innocentés
De son côté, Olivier Letang a assuré qu’il comptait bien travailler en unisson avec tous les clubs « pour faire progresser le football professionnel français ». En attendant, le président du LOSC va devoir s’expliquer devant la commission de discipline pour ses propos sur l’arbitrage du récent Lille-Lyon, où il voulait tout changer dans l’arbitrage. Surtout que les décisions prises lors de ce match ont finalement toutes été jugées correctes par la direction de l’arbitrage. Et ce n’est pas la première fois que Letang se rue sur les micros pour se plaindre des officiels, et pas forcément à raison. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271334_0007
Bundesliga

Le Real veut un international français, c'est une grosse surprise

ICONSPORT_272612_0176
OL

« Pas mal de retournements de veste », ce joueur de l'OL contre-attaque

ICONSPORT_272416_0223
OM

OM : De Zerbi priorité de Manchester United !

ICONSPORT_272511_0188
PSG

Joao Neves convoqué, le Portugal fait hurler le PSG

Fil Info

15:00
Le Real veut un international français, c'est une grosse surprise
14:30
« Pas mal de retournements de veste », ce joueur de l'OL contre-attaque
14:00
OM : De Zerbi priorité de Manchester United !
13:50
Joao Neves convoqué, le Portugal fait hurler le PSG
13:40
Fin du clash, le PSG et le Barça deviennent amis
13:20
Piratage : Canal+ et BeIN mettent la pression, les VPN résistent
13:00
Yasin Ozcan, la recrue surprise du PSG ?
12:40
OL : Tolisso répond à Didier Deschamps
12:20
Soirées, cambriolages, ce buteur de l'OM a explosé en vol

Derniers commentaires

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

N hésite pas à aider tes petits copains afin de répondre à une question simple Hormis le nom, trouve moi une seule différence pour le club au numéro 500247 en 1969 ( avant la fusion avec le PFC ) puis en en 1972 ( lors de la séparation) Ce sont les mêmes dirigeants, président, stade, centre d entraînement, maillot etc etc

OM : De Zerbi priorité de Manchester United !

"Ce ne serait pas la première fois que les Red Devils proposeraient le poste à l’Italien, qui refusé une proposition de MU en 2024… juste avant de signer à Marseille. " Bah non, les rageux ici nous ont expliqué que venir à Marseille c'était un choix par dépit car personne n'en voulait car il n'avait jamais rien gagné. Ils auraient menti?

OL : Tolisso répond à Didier Deschamps

Le pauvre, il pourra travailler autant qu'il veut, ça ne sert à rien tant qu'il sera à Lyon ... Et qu'on me dise pas le contraire, il n'y a qu'avec l'OL et les lyonnais que DD se permet ses commentaires méprisants et condescendants.

Indice UEFA : L’OL et le LOSC en feu, la France grimpe encore

Nice c'est la honte serieux .. Bravo aux autres , Lille a la Roma c'était pas évident avec 3 péno de suite ^^^^

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

il les site parce que ce sont des etats ... les actionnaires du bayern c'est pas l'allemagne ... Malgré tout tu as raison l'espagne avec le barca et le real est mal placé pour parler .. D'ailleurs l'espagne est mal placé quand on voit la difference entre la france hors paris et l'espagne .. ses clubs sont bien plus avantagés dans bcp de domaine .. les charges salariales sont bien inferieurs en espagne qu'en france ..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading