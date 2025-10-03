LFP : Pourquoi l’élection de Letang s’est déroulée à bulletin secret ?

Les clubs de Ligue 1 ont élu Olivier Letang comme nouveau représentant de l'élite. Un vote plus serré que prévu face à son opposant.

La Ligue 1 possède un nouveau représentant dans les hautes instances. Olivier Létang a été élu comme nouveau président du collège de Ligue 1, et il sera donc le porte-parole des clubs de l’élite au sein de la Ligue. Une élection qui se résumait à un duel avec Pierre Ferracci, président du Paris FC. Vincent Labrune avait plutôt le sourire de voir le président de Lille, qu’il soutenait, s’imposer donc avec 10 voix contre 7, et une abstention. Il faut dire qu’en face, Ferracci représentait l’opposition au président de la LFP, par ses prises de position et son rapprochement des dirigeants de l’OM, Le Havre et Lens.

Une lutte de pouvoir qui laisse souvent des traces, et provoque parfois des échanges musclés entre hauts dirigeants. Avec de possibles répercussions, surtout que l’imposant soutien du PSG de Nasser Al-Khelaïfi auprès de Labrune pèse beaucoup. C’est pour cela que Pierre Ferracci avait demandé, selon L’Equipe , que le vote se fasse à bulletin secret, le patron du Paris FC étant persuadé que cet anonymat allait permettre à certains de se rallier discrètement à sa cause. Cela a surement été le cas, car le vote a été plus serré que prévu, mais pas suffisant pour inverser la tendance.

De son côté, Olivier Letang a assuré qu’il comptait bien travailler en unisson avec tous les clubs « pour faire progresser le football professionnel français ». En attendant, le président du LOSC va devoir s’expliquer devant la commission de discipline pour ses propos sur l’arbitrage du récent Lille-Lyon, où il voulait tout changer dans l’arbitrage. Surtout que les décisions prises lors de ce match ont finalement toutes été jugées correctes par la direction de l’arbitrage. Et ce n’est pas la première fois que Letang se rue sur les micros pour se plaindre des officiels, et pas forcément à raison.