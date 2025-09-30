ICONSPORT_272201_0286

La FFF félicite l'arbitre de LOSC-OL, Letang ne va pas aimer

Ligue 130 sept. , 22:00
parMehdi Lunay
0
Le LOSC n'était pas très content dimanche soir après sa défaite contre l'OL. Les Lillois estimaient avoir été meilleurs que les Lyonnais et surtout ils ne digéraient pas l'arbitrage de M.Vernice. Pourtant, la FFF n'a vu aucune erreur manifeste de l'officiel.
La tension était forte au stade Pierre-Mauroy dimanche soir. Battu 1-0 par l'OL, le LOSC avait du mal à digérer le scénario du match. Dominateurs, les Dogues ont buté sur la solide défense lyonnaise et ont été punis par l'efficacité incroyable des Gones. Surtout, ils se sont plaints d'un arbitrage défavorable. Ils protestaient contre l'exclusion sévère de leur entraîneur Bruno Génésio en seconde période. Ils réclamaient un ou deux penaltys, notamment sur une possible faute de main de Clinton Mata. Enfin, Malick Fofana aurait du voir rouge selon eux pour un tacle non maîtrisé sur Fernandez-Pardo.

M.Vernice n'a commis aucune erreur

Un enchaînement de situations litigieuses qui a poussé le président du LOSC Olivier Létang à pousser un coup de gueule en zone mixte après le match. Il s'est inquiété de l'état de l'arbitrage français, estimant qu'il y avait eu « trop de problèmes » lors de Lille-Lyon. Il reprochait aussi un manque de communication des instances arbitrales. Ce mardi, la FFF a partagé publiquement les images et les communications du VAR lors de la rencontre. La Fédération a mis en avant les phases polémiques : les tacles du Lyonnais Fofana et du Lillois Bouaddi ou encore la main de Mata.
La conclusion est que Mathieu Vernice n'a commis aucune erreur manifeste. Ses collègues présents aux écrans du VAR approuvaient en direct le fait de ne pas donner de penalty pour la main de Mata. Ils étaient aussi d'accord pour donner un simple carton jaune à Ayyoub Bouaddi ainsi qu'à Malick Fofana. Ils ont constaté que le pied des joueurs taclés n'était pas bloqué dans le sol et qu'aucun carton rouge ne devait donc être donné. Pour eux, les deux fautes se valent même si celle de l'ailier belge était plus spectaculaire à l'écran.
« Les images montrent effectivement que la décision de l’arbitre de ne pas apprécier ce tacle comme une faute grossière (celui de Fofana), mais plutôt comme un geste « inconsidéré » au sens des Lois du jeu, n’est pas une erreur manifeste », a écrit la FFF dans son communiqué officiel. De quoi peut-être calmer le camp nordiste.
0
Derniers commentaires

OM - Ajax : les compos (21h sur Canal+Foot)

Tu cherches quoi avec cette phrase? On s'en fout de Fofana.

OM - Ajax : les compos (21h sur Canal+Foot)

Le premier est loin d 'être une boulette défensive. Ça s'appelle le jeu en projection ou comment mettre un but en 2 passes et un bon appel. En tout cas pour un flop, il a fait le taf.

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

he ho je fais quoi moi hein?^^

OM - Ajax : les compos (21h sur Canal+Foot)

je m'incline, je sais pas si c'est toi qui m'en a dit du bien y a quelques jours quand j'ai chouiner sur notre milieu de terrain mais c'est vraiment une belle surprise

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

exactement

