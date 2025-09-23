ICONSPORT_271316_0374

LOSC : Létang disparu à Bollaert, les Lensois innocentés

LOSC23 sept. , 23:00
parMehdi Lunay
Samedi soir, une image a interpellé les observateurs lors du derby Lens-Lille. Le président du LOSC Olivier Létang a quitté la tribune présidentielle à 15 minutes de la fin du match. Un départ prématuré qui n'a rien à voir avec la banderole insultante des Lensois à son encontre.
Très impressionnants depuis le début de saison, les Lillois sont revenus sur terre chez le voisin lensois. Le LOSC a subi sa première défaite de la saison et quel revers ! Lens s'est imposé 3-0 dans un match nettement maîtrisé. L'addition aurait du être plus lourde pour les Lillois, constamment dominés dans les duels par le Racing. Olivier Létang a passé une sale soirée à Bollaert d'autant que le président de Lille a été insulté par les supporters lensois.

Létang n'en voulait qu'à ses joueurs

« Suceur du PSG, leader d’un club détesté, petit chien de la LFP, Létang modernes sont à gerber », était-il écrit sur une banderole déployée dans la tribune Marek, face aux caméras de Ligue1+. Olivier Létang quittait alors la tribune officielle à la 75e minute et les observateurs pensaient logiquement qu'il n'avait pas digéré le message des Lensois. Pourtant, le président lillois a totalement dédouané les supporters du rival sur Ici Nord ce mardi. Interrogé par téléphone, le boss du LOSC a révélé pourquoi il n'était pas resté jusqu'au bout du derby.
« Cette banderole fait partie du folklore d'un derby. Ce n'est pas à cause de cela que j'ai quitté le stade avant la fin. La raison, c'est que je n'ai pas aimé le comportement de nos joueurs. Nous n'avons pas disputé un derby. J'étais très agacé par cela », a t-il lâché sur la radio publique. Une sortie cash classique chez un président qui ne ménage jamais ses joueurs en cas d'échec. Létang suit parfaitement la position de son entraîneur Bruno Génésio, lui aussi énervé par le match du LOSC en conférence de presse samedi soir.
Sans être excessif, on peut dire que les joueurs lillois sont sous forte pression avant d'affronter les Norvégiens de Brann en Ligue Europa jeudi soir et surtout l'OL en Ligue 1 dimanche prochain.
Derniers commentaires

OM - PSG : Nayef Aguerd n'est plus le héros marseillais

Il est incurable lui

OM - PSG : Nayef Aguerd n'est plus le héros marseillais

Irrespectueux ? je ne vois pas pourquoi... Parce que Longoria a refusé les propositions que NAK voulait imposer et qui n'étaient pas à l'avantage de l'OM, ce qui de fait a permis l'application du règlement ? irrespect ou insoumission ?

OM - PSG : Nayef Aguerd n'est plus le héros marseillais

Non. Tu dis qu'on gagne le match sur un coup du sort or c'est faux c'est sur une erreur de ton gardien qui semble encore bien hésitant même si heureusement que parfois il te fait des arrêts ;). A ta place je serai pas rassuré par son début de saison quand tu vas aborder les gros matchs de LDC alors que ton gigi en avait l'expérience. Et oui le talent de Rulli et son dynamisme hors norme lui permet de se coucher assez vite. Beaucoup de gardiens plus "moyens" n'auraient même pas touché le ballon.

Hakimi chambre l'OM et prédit l'avenir

Tu parles? Toi le champion de la rage ? Celui qui parle de QSG, de gaz etc. tellement il est deg de voir que le PSG est devenu le plus grand club de France et de loin ? Tu pues la rage mon pauvre 🤣😂🤣

Hakimi chambre l'OM et prédit l'avenir

Relis toi et comprends ce que tu viens d'écrire, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

