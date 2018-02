Les malheurs du LOSC continuent face au PSG

Dans : Ligue 1, LOSC, PSG.

Malgré une belle résistance en première période, Lille s’est incliné à domicile face au Paris Saint-Germain (0-3) ce samedi lors de la 24e journée de Ligue 1. Le club de la capitale enfonce encore un peu plus un LOSC en pleine crise.

La situation ne s’arrange pas pour Lille. Ni financièrement, le club étant menacé d’une rétrogradation en Ligue 2, ni sportivement après la défaite contre le Paris Saint-Germain. Les hommes de Galtier réalisaient pourtant une bonne première période, se procurant même les occasions les plus dangereuses. Areola devait se détendre sur la reprise de Mendyl, alors que la tentative d’Amadou frôlait le poteau ! Côté francilien, les frappes de Neymar et de Di Maria ne mettaient pas l’ancien Parisien Maignan en danger. Pas plus que Cavani qui oubliait Neymar seul dans l’axe.

Mais juste avant la pause, l’Uruguayen se montrait décisif à sa façon. Clairement hors-jeu, l’avant-centre ne jouait pas le ballon mais gênait le défenseur Alonso dont la relance se transformait en passe décisive pour Berchiche. De volée, et du pied droit, le latéral gauche ouvrait le score juste avant la pause (0-1, 45e+1) ! De quoi provoquer la colère des Lillois et du conseiller sportif Luis Campos ! Cela n’empêchait pas les Dogues de revenir avec de bonnes intentions après la pause.

L’inspiration de Lo Celso !

Mais Areola, impeccable, sortait l’excellent coup-franc d’El Ghazi, la dernière opportunité du LOSC. Car le PSG maîtrisait tranquillement ce deuxième acte. L’arbitre ne laissait pas les Dogues mordre les chevilles de Neymar, auteur du deuxième but sur un magnifique coup-franc poteau rentrant à l’entrée de la surface (0-2, 77e) ! Et encore, ce n’était pas le plus beau but de la partie. Omniprésent à la récupération, Lo Celso s’offrait une récompense sur un superbe lob (0-3, 87e) ! Du travail bien fait pour Paris, sans pitié pour un club dans le rouge...