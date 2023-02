Lens laisse tranquille l'OM et Monaco

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 25e journée

Stade de la Mosson

Montpellier-Lens 1-1

Buts : Maouassa (59e) pour Montpellier ; Fulgini (4e) pour Lens

Largement dominateur, Lens n'a finalement pas réussi à l'emporter à Montpellier. Un match nul 1-1 qui confirme les difficultés d'une équipe qui n'a gagné qu'une fois sur les six derniers matchs.

A 24 heures du classico OM-PSG et du derby azuréen Monaco-Nice, le RC Lens avait l'occasion de mettre sous pression ses deux concurrents au podium. Face à Montpellier, Lens ne tardait pas à assumer ses ambitions en prenant l'avantage d'entrée. Fofana trouvait parfaitement Fulgini dans la profondeur, l'ancien angevin trompait Lecomte d'un subtil piqué. Le match semblait ensuite presque trop facile pour les Sang et Or face à des héraultais peu dangereux offensivement. Ces derniers pouvaient remercier leur gardien de les maintenir en vie avec ses arrêts et sa concentration.

Après le repos, Montpellier se montrait enfin entreprenant. Cependant, les actions les plus dangereuses restaient lensoises. Sur un corner, la tête de Sotoca trouvait l'excellent Lecomte sur sa trajectoire et Danso esseulé venait tirer sur la barre (57e). Un raté que l'Autrichien et son club payaient dans la foulée. Chotard trouvait Maouassa au second poteau, lequel trompait Samba de la tête. D'abord sonné par ce but, Lens se ruait sur le but du MHSC par la suite. Mais, Lecomte se montrait intraitable et repoussait un beau tir de Sotoca (71e) notamment. Trop maladroit devant le but, Lens devait se contenter du match nul. Un résultat dommageable pour le podium. Les Sang et Or restent 4e avec 50 points avant les matchs de Monaco et de l'OM. Montpellier (14e) prend un point précieux pour le maintien.