Le PSG sauvé par Neymar et la VAR face à Monaco

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

4e journée de Ligue 1 :

Parc des Princes.

Paris Saint-Germain - Monaco : 1-1.

Buts : Neymar (69e sur penalty) pour le PSG ; Volland (20e) pour Monaco.

Mené au score pour la première fois de la saison, le Paris Saint-Germain a réussi à revenir dans le match pour arracher un nul grâce à un penalty de Neymar (1-1).

Inarrêtable en début de saison, le PSG tombait directement sur un adversaire de taille avec cette ASM de Philippe Clement. Vu qu’après un début de match équilibré, Volland ouvrait effectivement la marque. Suite à une récupération de balle de Camara dans les pieds de Messi, Golovin envoyait en profondeur l’attaquant allemand, qui résistait au retour de Kimpembe et de Ramos avant de tromper Donnarumma d’un tir placé du droit (0-1 à la 20e). Après cette ouverture du score, sur laquelle Volland se blessait en célébrant, Monaco était tout proche du break, mais Donnarumma détournait le coup-franc de Caio Henrique (33e). Juste avant la pause, le PSG était tout proche de revenir au score, mais Messi et Mbappé trouvaient le poteau coup sur coup (45e).

Au retour des vestiaires, Paris poussait pour tenter de reprendre le match en main. Sauf que Nubel faisait la muraille devant Neymar (59e)... pas trop longtemps, puisque le Brésilien égalisait assez vite sur un penalty offert par Mbappé à son coéquipier brésilien (1-1 à la 69e). Un péno, accordé au PSG après visionnage de la VAR pour une faute de Maripan sur Neymar, qui remettait Paris dans le droit chemin. Mais le PSG continuait de buter sur Monaco malgré un poteau d’Hakimi (74e), une grosse occasion de Mbappé stoppée par Nubel (84e).



⌛️ C'est terminé sur ce score de parité entre les deux équipes#𝗣𝗦𝗚𝗔𝗦𝗠 | 1-1 pic.twitter.com/w5Yr2ADRvU — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 28, 2022

Avec ce nul, le PSG conserve donc son invincibilité et reprend la tête de la Ligue 1, grâce à une meilleure différence de buts que l’OM et Lens, les deux autres clubs à 10 points. Malgré tout, ce résultat au Parc reste un petit échec que le groupe de Christophe Galtier voudra faire oublier en milieu de semaine prochaine à Toulouse. De son côté, Monaco se rassure avec ce bon résultat à Paris. Après un début de saison mitigé, l’ASM revient à deux unités du Top 5 et s’inscrit comme un vrai candidat au podium.